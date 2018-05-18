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Александр Виноградов
Александр Виноградов

Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску

Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску
Фото: УНИАН

Сначала читаешь интервью генерального прокурора Юрия Луценко, который призывает к созданию правоцентристской партии, которая должна стать, по его словам, провайдером плана европейских реформ, а потом, особо не доверяя собственной памяти, ищешь определение родоплеменному строю. И находишь: "организация общественной власти, основанная на кровнородственных связях"

18.05.18 289
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Кроме того, что Юрий Луценко сам неоднократно избирался по спискам различных партий и блоков в Верховную Раду, он способствовал получению мандата народного депутата своей жене – Ирине Луценко, которая по счастливому совпадению в настоящее время является представителем президента в парламенте, а также старшему брату – Сергею (с сентября по декабрь 2012 года).

Но кроме прямых кровнородственных связей в украинской политике очень важно иметь семейные связи второго порядка. Среди кумовьев Луценко – министр информационной политики Юрий Стець, который в свою очередь приходится кумом – так же, как и действующий генпрокурор – президенту Петру Порошенко. Последний, как известно, не стал препятствовать участию своего сына Алексея в выборах по округу, который больше 20 лет является чем-то вроде неформальной семейной вотчины. Так бывший депутат Винницкого областного совета стал депутатом Верховной Рады.

Его тезка – Алексей Порошенко, дед по родству, на парламентских выборах 2002 года, в которых Петр Порошенко был главой избирательного штаба избирательного блока "Наша Украина", на всякий случай был включен под номером 141 в список кандидатов в народные депутаты. В 2012 году Алексей Порошенко-старший также планировал участие в выборах в Верховную Раду и даже зарегистрировался кандидатом по округу в Винницкой области, но изменил решение.

Увы, в 2014-м мы так и не дождались его выдвижения в парламент. Из-за этого, считай, Украина потеряла уникальный шанс показать всю силу и прочность вертикали власти: дед, отец, сын.

Притом что новейшая украинская история знает случай, когда сын заседает в Верховной Раде, а отец занимает пост номер один в государстве (Виктор Янукович-младший и Виктор Янукович-старший, соответственно), более подходящим примером для настоящей колонки является Виктор Ющенко. Абсолютный чемпион по количеству кумовьев в украинской политике. И Петр Порошенко в их числе.

И вот с таким грузом прошлого и настоящего политик высокого ранга предлагает идти в светлое будущее.

Луценко говорит, что "…и "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, отстаивающую их интерес".

Здесь генпрокурор явно намекает на себя, свою жену, а также многочисленных кумовьев – своих и чужих, имеющихся в составе парламентской коалиции, которые разве что глаза друг другу не выцарапывали в прямой трансляции, когда два года назад добивались отставки Арсения Яценюка с поста премьер-министра.

Кто, как не они: Луценко и Луценко, Порошенко и Порошенко (перечень каждый может продлить по желанию) могут предложить себя обществу самодостаточных людей как стабильная политическая сила.

Луценко продолжает: "Думаю, что старые партии уже не имеют шансов. Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей".

А еще не мешало бы улучшить, развить, углубить и расширить.

На самом деле, заявление Луценко можно рассматривать как капитуляцию.

За год до выборов президента Украины и парламентской избирательной кампании высокопоставленный политик, который в 2014 году возглавил партию "Солидарность" и сам, выступая на съезде, предложил переименовать ее в "Блок Петра Порошенко", четыре года спустя заявляет, что старые партии не имеют шансов, и говорит о необходимости самоочищения, объединения и обновления.

Никакой конкретики: что понимается под самоочищением, кто с кем должен объединяться и на каких условиях, и откуда в таком случае взяться обновлению. И никакой самокритики, одна констатация факта.

Это называется алхимией, когда из свинца коммерческих предприятий, которые держатся за счет родственных и племенных связей, пытаются отлить золото партии.

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