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Александр Виноградов
Александр Виноградов

Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам

Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам
Николай Лазаренко / POOL / УНИАН

От президента мира, избранного четыре года назад, к марту 2019-го не останется и следа. Не превратится Порошенко и в президента войны, хотя в военной форме мы его будем видеть все чаще и чаще

01.06.18 467
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Немалая часть украинского общества воспринимает любое действие политика как способное повлиять на его рейтинг. Благодаря некоторым комментаторам может сложиться впечатление, что политики чистят зубы и принимают душ исключительно с целью понравиться избирателям.

Правда, по какой-то неизвестной причине бездеятельность высокопоставленных политиков и чиновников также отражается на их популярности – и не всегда в худшую сторону. Но это тема заслуживает отдельного разговора. Об этом – как-нибудь в другой раз.

Петр Порошенко делает выводы из своих заблуждений и ошибок – с первых дней своего правления, которые характеризовались активными боевыми действиями на Донбассе, он говорил о себе: я – президент мира, а не войны. Но если президентские выборы он выиграл "в одну калитку", то парламентскую кампанию несколько месяцев спустя проиграл партии войны: такое определение как нельзя лучше подходит "Народному фронту", позиционирование которого совпало с общественными ожиданиями.

Все идет к тому, что в марте 2019 года от "президента мира" не останется и следа – и это на исходе пяти лет с момента аннексии Крыма и начала оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей воинскими подразделениями РФ. Смело можно утверждать также, что Порошенко не станет называть себя "президентом войны" – как и любой другой на его месте. Но он будет эксплуатировать в избирательной кампании тот визуальный образ, который активно осваивает все это время – верховного главнокомандующего.

Поводы соблюдать молчание, когда это единственная возможность сохранить лицо, оппонентам Порошенко будут предоставлены еще не раз

А это значит, что такой выгодоприобретатель боевых столкновений как Олег Ляшко, сумевший взять третье место благодаря большому количеству постановочного видео весной 2014 года, в которых он предстает мужественным воином, сможет составить конкуренцию разве что Юлии Тимошенко – в диапазоне популистских обещаний и громкости их произнесения.

Кстати, последняя как раз и будет главным кандидатом в "президенты мира": с точностью до одного дня во время предвыборных митингов украинцы узнают о том, когда прекратится война на востоке страны и наступит царство всеобщей благости. Но соперники Тимошенко не дадут ей побыть в одиночестве – с обещаниями, а порой и требованиями прекратить войну будут идти большинство кандидатов в президенты. А вот с отчетом о том, что было сделано лично им за последние пять лет для прекращения российской агрессии сможет выступить только один из них – Порошенко. И все нынешние политические расклады показывают, что действующий глава государства будет избегать по возможности обещаний, а сосредоточится на достижениях в военной и оборонной сфере. В которую по причине своеобразия момента будет включен отчетный доклад о борьбе с терроризмом в тылу.

На этом участке Порошенко нет равных, он здесь попросту один. А помогают ему в этом и Министерство обороны, и Генеральная прокуратура, и Служба безопасности Украины – напомним, что претендентов на занятие высоких должностей в силовых структурах, согласно действующей у нас Конституции парламентско-президентской республики, подбирает глава государства. И если в ходе избирательной кампании осенью 2015 года в местные органы власти партия "Блок Петра Порошенко" активно – и не по праву – задействовала в качестве своего достижения создание Национальной полиции, то на президентских выборах Порошенко будет держаться в стороне от МВД. На таком же безопасном расстоянии, как и от судебной власти, глубинными реформами в которой похвастать не может никто.

Поэтому спецоперация по предотвращению покушения на журналиста Аркадия Бабченко, которую в последние дни мая провели СБУ, Генпрокуратура и примкнувшая к ним для исполнения технической роли Национальная полиция, может вызывать не только восхищение, но и возмущение. И не только среди цеховых журналистских и правозащитных ассоциаций, но и в сообществе кандидатов в президенты Украины. Но они предпочитают молчать после того как поспешили сделать заявления, обвиняющие власть в лице Порошенко в первую очередь. И такие поводы – соблюдать молчание, когда это единственная возможность сохранить лицо – им будут предоставлены еще не раз.

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