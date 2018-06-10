Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны

Снаряды нужны не только для боевых действий, но и для учений

Представители Минобороны признали, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Об этом на минувшей неделе заявил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак.

«Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия», - сказал он.

Проблема нехватки боеприпасов для ВСУ - не новая, до войны на территории Украины было только одно предприятие, которое производило боеприпасы к стрелковому оружию калибра 5,45 и 7,62-мм. Это Луганский патронный завод, который еще в конце июля 2014 года перешел под контроль боевиков. Таким образом, Украина почти не производит собственных боеприпасов, используя для ведения боевых действий старые запасы, оставшиеся со времен СССР.

Эти запасы довольно велики – перед началом боевых действий на украинских складах и арсеналах насчитывалось более 2 млн тонн снарядов и ракет. Для того, чтобы лучше понять насколько это много, отметим, что тяжелый артиллерийский снаряд калибра в 152-мм весит около 45 кг.

Однако у значительной части этих снарядов истек срок хранения. Еще задолго до начала войны шла речь о том, что утилизации подлежат около 1,5 млн тонн снарядов и ракет. Об этой проблеме заговорили, когда загорелись артсклады в Новобогдановке (Запорожская область) в 2004 году. Кстати, многочисленные пожары на арсеналах, два из которых – в Балаклее и Калиновке – произошли в прошлом году, также истощили содержимое артиллерийских складов.

Как пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, все это привело к тому, что у нас уже мало боеприпасов для всех типов артиллерии, включая реактивные системы залпового огня. При этом, многое зависит от интенсивности боевых действий. Например, если будет продолжаться вялотекущий конфликт, то существующего запаса боеприпасов на складах хватит еще на довольно продолжительное время.

Если боевые действия вспыхнут с интенсивностью 2014-2015 годов и будут продолжаться несколько месяцев, то ни стрелковых, ни танковых, ни артиллерийских боеприпасов Украине уже не хватит

К слову, именно артиллерия является самым основным средством ведения боевых действий на Востоке Украины.

Однако на Донбассе идет именно позиционная, вялотекущая война. Почему же опять всплыла тема нехватки боеприпасов? Есть серьезные причины. Это майское обострение в районе Горловки, а также тревожная ситуация в Азовском море, где Россия наращивает военное присутствие, создавая предпосылки для вторжения на побережье. То есть, не исключено, что придется всерьез защищаться. А долго ли мы продержимся, если нам нечем будет стрелять?

А ведь снаряды нужны не только для боевых действий, но и для учений. К слову, несколько дней назад в Приазовье состоялись учения, во время которых проводились учебные стрельбы из мощных буксируемых орудий «Гиацинт». Расходовался довольно «дефицитный» продукт – 152-мм снаряды. Крайне мало у нас и 300-мм ракет, предназначенных для стрельбы из наиболее мощной РСЗО «Смерч».

Проблему организации собственного производства боеприпасов у нас пытаются решить уже четыре года. Есть определенные успехи.

Например, на мощностях киевской государственной холдинговой компании «Артем» освоили производство 152-мм снарядов. А в 300-мм неуправляемых ракетах, возможно вообще отпадет необходимость, потому что вскоре на вооружение ВСУ поступит ракетный комплекс «Ольха», созданный на базе РСЗО «Смерч». Одноименную высокоточную 300-мм ракету к этому комплексу также изготавливают в Украине.

В остальном же дела обстоят не очень хорошо. И хотя еще в июле прошлого года президент Петр Порошенко заявил, что в Украине будет построен новый завод по производству боеприпасов (на этот проект предполагалось выделить 1,4 млрд грн.), с тех пор никакой внятной информации по поводу этого не поступало.

Если завтра Россия вновь пойдет в наступление, нам, безусловно, придется отбиваться всем, что у нас есть. Но чего стоят все наши усилия по перевооружению и модернизации армии, если для этой армии у нас не окажется боеприпасов?