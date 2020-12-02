Финансовый стриптиз. Кому депутаты дадут доступ к информации о вашем банковском счете и ячейке

Это всего-навсего значит, что информация о ваших счетах и ячейках довольно резко перестанет считаться банковской тайной. Такой вот принудительный финансовый стриптиз.

С какой целью? Хочешь оставаться в списке стран-кандидатов на вступление в Евросоюз – выполняй их директивы. Таковы условия соглашения об ассоциации, некогда подписанного Украиной. Пятая Директива Европейского Парламента и Совета 2018/843 недвусмысленно требует создать указанный реестр.

Доступ к реестру предоставят таким кристально чистым и пользующимся народным доверием органам, как НАБУ, САП, АРМА, Нацагентство по вопросам противодействия коррупции, Госфинмониторинг, налоговая служба и даже таможня. Список тех, кому государство планирует доверить ваши финансовые секреты, в законопроекте обширный.

Почему же это плохо, если мы сами хотели жить по-европейски? Потому, что мы пока живем по-украински. А это значит, что деньги на счетах будут арестовывать, конфисковывать и (в порядке спецконфискации) перечислять в бюджет по щелчку пальцев. И из бюджета вы их уже не заберете. Оттуда, как показала практика, ничего не возвращается.

Это в Европе гражданин может соблюдать правила, исправно платить налоги и не тревожиться о своих денежках. В Украине же ключевую роль играет субъективный фактор. Было бы чего конфисковать, а статья найдется.

О том, что перед следователями и прокурорами распахнется гигантское окно коррупционных возможностей, и получится еще один рычаг воздействия на украинских чиновников, бизнесменов и даже простых смертных, вы небось и сами уже догадались.

А ирония ситуации в том, что бывалые коррупционеры и махинаторы очень быстро приспособятся к новым реалиям. Будут хранить свои нечестно заработанные в иностранных юрисдикциях. Далее их примеру последуют и вполне приличные бизнесмены, что не лучшим образом скажется на банковской системе Украины.

Первоистчник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.