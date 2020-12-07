Государственные вышибалы. Зачем депутатам штрафы с тех, у кого нет денег на коммуналку

В повестку дня Рады включен законопроект № 3613, ужесточающий ответственность за неоплату коммуналки. Писал о нем еще летом и в тайне надеялся, что здравый смысл возобладает и до рассмотрения этой ереси на пленарном заседании дело не дойдет. Напрасно.

Инициаторы законопроекта объясняют нам, что документ призван решить финансовые проблемы несчастных поставщиков коммунальных услуг. А то ведь эти жадные неплательщики, потребляющие услуги на халяву, совсем распоясались!

О том, что гражданам, доведенным "талантливыми реформаторами" до полнейшей Европы, зачастую приходится выбирать между сытым желудком и оплаченной коммуналкой, в пояснительной записке почему-то не сказано.

Провластные "эксперты" могут поселиться в телевизоре и 24/7 твердить потребителю, что новые тарифы экономически обоснованы. Только ведь если человеку нечем платить, то платить ему нечем. Уровень платежеспособности населения от депутатской болтовни, к сожалению, не растет. А вот тарифы – очень даже.

Тому, кто в принципе способен заплатить штраф, долги по коммуналке множить незачем. Штраф, дорогие авторы законопроекта, ударит по карману значительно сильнее. Если на коммуналку денег нет, то на штраф им откуда взяться? Материальные блага из ничего только в депутатских декларациях образуются.

А кто же эти многострадальные поставщики коммунальных услуг, о которых пекутся народные слуги? Выясняется, что газ, воду, тепло и электроэнергию в наши с вами дома поставляет частный бизнес. И не какой-нибудь там, но крупный и зажиточный. Именно его проблемы депутаты стремятся решить за счет тех, чьи интересы формально представляют в парламенте.

Для этого они предлагают вынудить любого, у кого есть задолженность, срочно заключить договор о реструктуризации. Для всех нищих и нерасторопных включается процедура взыскания долга в судебном порядке. Да не какая-нибудь там, а ускоренная.

А ведь прежде, чем договор заключать, неплохо бы сверку взаиморасчетов провести. Если с данными поставщика не согласны, то и реструктуризация вам не подходит. Тут без судебного разбирательства уже не обойтись. Но проводить его будут в порядке сокращенного или ускоренного производства. Депутаты считают, что вы и без полноценного разбирательства обойдетесь. Не дворяне чай!

Они же считают, что поставщиков коммунальных услуг (многострадальных!) необходимо освободить от уплаты судебного сбора. Не всякий родитель так о своем чаде заботится, как депутаты о поставщика услуг. Нашим пенсионерам, к примеру, такие льготы и не снились.

Если же суд не в пользу потребителя решение примет, то судебный сбор выплатить придется. А еще пеню, инфляционные и три процента годовых. Дальше – самое интересное. Поскольку должника по коммуналке намереваются приравнять к злостному неплательщику алиментов, без принудительного исполнения тут не обойтись.

Это, на минуточку, арест банковских счетов и взыскание до пятидесяти процентов заработной платы. Если же долг за двадцать минимальных зарплат перевалил, то арест и на единственное жилье наложить могут. В тот самый момент начнется процедура обращения взыскания на это имущество.

Жуть, правда? Но и это еще не все! Вам нужно срочно выехать за рубеж? С долгами не выпустят. Работаете водителем? Ну так вам запретят управлять транспортным средством. Еще запретят охотой заниматься и оружием пользоваться.

Для злостных неплательщиков депутаты изобрели особенно плотоядные меры. Не платишь год и штраф составляет двадцать процентов от суммы долга. Два – тридцать. Три – пятьдесят. Чем безнадежнее положение человека, тем мощнее бетонная плита, которой депутаты хотят его прихлопнуть.

Вопрос лишь в том, решатся ли гадюки задушить ту зловредную жабу, что ежедневно душит потребителей в эпоху "справедливых тарифов". Надеюсь, что возобладает если не здравый смысл, то холодный расчет. Отнимать у людей последнее – занятие небезопасное.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.