Нет денег на суды. Что это значит для государства, и чем грозит простым украинцам?

Жить стало лучше, жить стало веселее! И тем, кто хихикнул после этих слов, рекомендую крепко задуматься о собственном психическом здоровье. Потому что знаете, сколько людей одновременно защищают те или иные свои права в судах разных инстанций? Сотни тысяч!

Если нет денег на отправку дел в апелляционную и кассационную инстанции, то и жалобу вашу никто не рассмотрит. А если их нет на отправку судебных решений и повесток, то ваше заседание может не состояться и судебного решения вы не получите. До тех пор, пока государство не соблаговолит оплатить пересылку.

А еще у судов нет денег на оплату услуг интернет-провайдеров. В некоторых скорость уже снижена до минимальной в целях экономии. И никаких вам судебных заседаний в режиме видеоконференции. В прошлом году это не стало бы такой уж серьезной проблемой, но теперь у нас есть коронавирус.

На фоне проблем с Интернетом, система отправки документов по электронной почте, которую планировали ввести уже в ближайшее время, тоже оказалась под большим вопросом. А ведь участники процесса исправно платят судебный сбор. Куда же уходят эти денежки?

Но и это еще не все! В проекте государственного бюджета на 2021-й год не предусмотрено финансирование оплаты труда двух тысяч судей. Это, на минуточку, треть от их общего количества. Именно стольких судей не хватает нашей судебной системе, чтобы разгрести завалы.

Потому имеем проблемы со сроками рассмотрения, а надлежащее изучение доказательств, полноценный судебный процесс и качественные судебные решения наблюдаем лишь время от времени.

Ни одному политическому режиму еще не приходило в голову так цинично унижать судебную систему. И это за всю историю украинской независимости!

Вижу, что хихикать не хочется уже никому. Потому, что в государственной политике, лишающей гражданина права на судебную защиту, лишь безнадежный глупец способен увидеть нечто забавное.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.