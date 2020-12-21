Смертям назло. Почему каждый день отсрочки локдауна стоит 300-500 жизней украинцев

В октябре рост смертности по Украине составил 18,5%, всего умерло 59047, это 9205 добавочные смерти по сравнению с 5-летней средней .

В сентябре рост смертности был 14%, всего умерло 48372, добавочные смерти составили 5942.

Всего за 10 месяцев 2020 года рост смертности составил 0,1% или 612 человек.

С учетом того, что население Украины постоянно сокращается, будет правильным считать коэффициент смертности на 1 млн человек.

Так вот, в октябре коэффициент смертности вырос на 20,4% , в сентябре он был +15,9%. За 10 месяцев коэффициент смертности вырос на 1,8%.

Справочно. Смерти от коронавируса, начиная со второго полугодия.

Июнь — 478

Июль — 539

Август — 1025

Сентябрь — 1738

Октябрь — 3859

Ноябрь — 5240

В октябре, каждый день было более 300 дополнительных смертей, в ноябре, когда мы увидим статистику за месяц, их будет еще больше, 350-400, а ,и 500 смертей.

Каждый день отсрочки локдауна стоит 300-500 человеческих жизней. Да вирус трудно победить, но путем локдауна можно сохранить тысячи жизней украинцев.

Если бы локдаун был введен раньше, смертность вернулось бы на свой природный уровень, но нашему правительству и президенту наплевать на то, что ежедневно умирает 300 украинцев, которые могли бы жить дальше. А тем временем, смертность растет, и ежедневно умирают сотни людей ….

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Публикуется с согласия автора.