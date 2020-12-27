Язык свободы. Как ветеран войны на Донбассе заткнул за пояс известных украинских писателей

Ярким подтверждением этого тезиса, который я постоянно повторяю уже давно, служит вот это интервью ВВС победителя литературного конкурса современной украинской книги "Книга года ВВС-2020 и ветерана войны на Донбассе Сергея Сайгона.

В этом интервью прекрасно все: самоидентификация автора, его вид, его речь, его гениальные афоризмы типа: "Я видел прекрасных пацанов в Марьинке, в окопах, сараях, халабудах, с высшими образованиями, с отсутсвующими образованиями, я видел людей, которые вернулись из-за границы, и ни один из них не мог мне назвать какую-то книгу из современной украинской литературы, которая бы произвела на него впечатление".

Это то, о чем я все время говорю.

А Сергей Сайгон ее не придумал, а описал. И, в отличие от них, имеет моральное право говорить о ней. Потому что пока все названные и многие другие персонажи "воевали" за Неньку в европейских салонах и в отечественных кафе, этот мужик воевал за нее в степях Донбасса.

Низкий поклон и искренняя благодарность жюри BBC, рискнувшему выйти из гетто укрсучлита и проветрить затхлую каморку современной "канонической" украинской литературы. Которая, безусловно, имеет право на существование, но как одно из течений, а не как канон и образец.

Валерий Маркус, теперь вот Сергей Сайгон — это те, кто осмелился сказать мэтрам, что они короли только в пределах украинского гуманитарного гетто. А за пределами этого гетто лежит широкий и яркий украинский мир.

Всем, кто не боится встретиться с этой настоящей Украиной, которая говорит на суржике, воевала на Востоке, которая прекратила комплексовать из-за назиданий "классиков", предпочитающих любить Неньку не в окопах Донбасса, а во львовских кнайпах и киевских кафе, обязательно посмотрите и почитайте.

Чтобы убедиться, что нация — это не абстракция, которую придумали университетские интеллектуалы, это грязь, пот, кровь и грязь под ногами, из которых вырастает удивительный феномен политического сообщества.

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.