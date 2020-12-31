Мистика моего 2020-го. Как уходящий год стал для меня годом семьи и познания самой себя

Будем честны, этот год изменил многое и многих. Можно представлять, что всё могло быть по-другому, испытывать ностальгию по доковидной эпохе, печалиться и в сотый раз пересматривать фильмы о путешественниках, которые летают в самолетах ­ (о боже!) без масок и не сдают ПЦР.

Все это можно делать, чтобы не забыть о том, что было до. Но, как мне кажется, важнее осознать, кто ты сейчас и кем хочешь быть. Потому что первый коронавирусный, наверное, не последний. А это значит, что адаптация к новой реальности продолжается.

Со мной на первом этапе этого странного года не происходило ничего такого, что могло бы меня смутить, опечалить или испугать. Первая половина года прошла под эгидой "оставайся, жизнь, такой, как прежде".

Я, как и ранее, много работала, встречалась с дорогими моему сердцу людьми и занималась своим музыкальным проектом, а это значит репетиции, записи в студии, съемки клипов.

Первая половина 2020-го вышла бодрой и позитивной. Мне тогда еще казалось (наивная!), что в июле предстоит отпуск на острове Санторини, в сентябре — прогулка по Карпатам, а в ноябре — декабре — что-то такое же прикольное.

Но когда в мае авиакомпания прислала сообщение об отмене рейса на Санторини, моя вера в этот год пошатнулась, стало очевидным, что путешествий не будет.

Да и вообще, тогда в мае мне вдруг стало тревожно, как никогда прежде, и я подумала, что весь год пройдет в этих тревогах, печалях и попытках выяснить, что делать и как жить дальше.

Я ошибалась. Новая реальность вместе с ее нестабильностью, скандальным информационным полем и закрытыми границами открыла мне больше, чем я могла ожидать.

Я получила возможность быть здесь и сейчас, слышать и слушать дорогих мне людей, делать, казалось бы, небольшие действия, а в результате получать крутые позитивные эмоции.

Я стала быстрее принимать решения и быть благодарной за моменты радости. Даже трехдневная поездка в Херсонскую область стала чем-то окрыляющим (и черт с ними, дорогами и побитым диском автомобиля).

А еженедельные покатушки на мотоцикле с апреля по ноябрь дарили незабываемые ощущения свободы. Той самой свободы, которую мы все частично потеряли.

Осенью настала грибная пора и мы, которые до этого никогда не собирали грибы, начали ездить в лес, познавая таинственный мир маслят, опят и белых.

В 2020-м я больше, чем когда бы то ни было, общалась с семьей, больше, чем прежде, уделяла внимания близким, больше говорила и больше любила.

Этот год сблизил меня с теми, с кем мне по дороге, и отодвинул в закулисье тех, с которыми не по пути. Мне стало неинтересно перечитывать дискуссии в Фейсбуке, я отодвинула в сторону информационный шум.

Это позволило сконцентрироваться на главном. И сохранить трезвую голову, что стало особенно важным в начале зимы, когда заболели родители.

Мистика моего 2020-го — это прекращение метаний и попыток сделать "еще больше во имя чего-то" в этом мире бесконечной череды достигаторов, коучей, тренеров и "успешного успеха".

И теперь, когда голос в моей голове ехидненько спрашивает: "А сегодня ЧТО для завтра сделал ты?", я могу лихо рассмеяться в ответ, заявив сакральное: "Да пофиг! Живу, как хочу. А завтра — новый день".