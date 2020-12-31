Ожидания и реальность. Как 2020 год научил меня жить по графику

"Какой была бы моя жизнь без вечеринок?" — этим вопросом я задалась в январе 2020-го, ночью в такси, возвращаясь домой с очередного мероприятия.

До рассвета оставалось всего пару часов, и мне еще минимум 30 минут предстояло снимать макияж. Я наивно полагала, что "жизнь без вечеринок" — это когда легко придерживаться режима, спать восемь или даже десять часов в сутки, отказаться от алкоголя и есть только здоровую пищу.

Спустя всего несколько месяцев судьба дала ответ на мой неозвученный вопрос. И реальность, как, впрочем, бывает почти всегда, разительно отличалась от ожиданий.

В месяцы локдауна придерживаться нормального режима оказалось труднее, чем когда-либо. День и ночь как будто перепутались. Здоровая пища совершенно не вдохновляла, стресс постоянно хотелось "заесть" чем-нибудь калорийным.

"Какой была бы моя жизнь без работы?" — мечтательно спрашивала я себя в феврале, заканчивая важную статью, с которой пришлось провозиться больше недели, перелопатив гору скучных бумаг и поговорив со множеством не слишком приятных людей.

Тогда казалось, что не будь у меня профессиональных обязанностей, появилась бы уйма свободного времени. Уж я бы подтянула запущенный после университета французский, возобновила занятия бальными танцами и, наконец, дописала свой фантастический роман, застрявший на пятой главе.

На этот вопрос 2020-й тоже ответил. Лишившись привычного расписания с рабочими и нерабочими днями и часами, стало гораздо труднее мобилизовать усилия для любого полезного действия.

К середине апреля я, наконец, призналась себе, что, живя без графика, вообще ничего не успеваю, поэтому начала составлять жесткие почасовые расписания на каждый день — с момента пробуждения до отбоя. Впервые в жизни прошла онлайн-тренинг по тайм-менеджменту и завела дневник-органайзер.

"Каким был бы мой бюджет без расходов на салоны красоты и регулярный шопинг?" — думала я в конце февраля, обновляя гардероб к весне. Казалось, что с такой экономией можно за короткий срок значительно увеличить личные сбережения. 2020-й показал, что и это неправда. Исчезновение одних расходных статей не спасает, когда растут другие, да еще и доходы резко снижаются.

Прошедший год принес и другие сюрпризы. Многие вещи именно в 2020-м мне довелось увидеть впервые в жизни. К примеру, прямую онлайн-трансляцию из Лондонской Королевской Оперы, которую вели в открытом доступе.

Заполненные до отказа загородные клубы под Киевом в июле: больше ста посетителей в зоне у бассейна, когда в Украине было запрещено организовывать мероприятия с таким количеством людей.

Второклашек, сидящих за партами прямо в школьном дворе, и учителя, злящегося, что дети засматриваются на голубей.

Пугающее зрелище абсолютно пустого аэропорта и столичную Контрактовую площадь без торговцев, Андреевский спуск без туристов. Свадьбы, на которых гостям раздают маски с логотипом, включающим первые буквы имени жениха и невесты. Длинную очередь на мазок из горла, в которой почти все обсуждают условия въезда в страны ЕС из Украины.

И, конечно, в 2020-м мне многому пришлось научиться. Нажимать на дверные звонки локтем. Подбирать тональный крем так, чтобы он не оставался на маске. Красить волосы без помощи парикмахера. Пользоваться специальным телефонным приложением, созданным для того, чтобы власти Объединенных Арабских Эмиратов могли контролировать перемещения туристов, подписавших согласие на суточную самоизоляцию, пока не придут результаты сданного по прилету теста на коронавирус.

Словом, этот год определенно не прошел зря. Принесенные им перемены западная пресса уже называет "новой нормальностью".

Адаптируемся, как можем.