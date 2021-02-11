Самый несчастливый день года. Что не так с Днем святого Валентина

Один киевский психолог признался, что максимальный наплыв клиентов у него всегда бывает после 14 февраля. Обращаются в основном женщины, разочарованные тем, как прошел День святого Валентина. Жалуются, как правило, на то, что знаковый день не оправдал надежд. Бойфренд так и не сделал предложение, жених не приготовил романтический сюрприз, муж не раскошелился на подарок, о котором ему тысячу раз намекали.

Вслух говорят о мужчине, который не оценил, не позаботился, проигнорировал просьбу, пожалел денег или просто не захотел напрягаться. Но думают в это время вовсе не о нем, а о себе: "Меня не ценят, потому что я не ценность". Все, что было хорошего в жизни женщины, вдруг оказывается равно нулю.

Как тут не вспомнить фразу из трагикомедии "Зигзаг удачи", снятой в 1968 году Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским. Рассказчик, голосом Зиновия Гердта, произносит: "Если девушка обладает привлекательностью, ей больше ничего не нужно, а если нет, то неважно, чем она там обладает".

Эта мысль так прочно засела в умах обитателей постсоветского пространства, что никаким новым веяниям не удается ее вытеснить. А как узнать, насколько привлекательна девушка? Современная массовая культура дает вполне однозначный ответ: "Поглядите, на что готовы ради нее мужчины".

Кинематограф и художественная литература предлагают так много вариантов подвигов в честь прекрасной дамы, что и не сосчитать. А сколько потребительских товаров и услуг рекламируют, как "лучший подарок любимой". На таком пышном фоне ужин в ресторане, флакон духов, цветы и билеты на праздничное мероприятие выглядят, более чем скромно, даже если обходятся в ощутимую для дарителя сумму.

Что и говорить о тех, кому 14 февраля ничего не дарят, не приглашают в рестораны и на праздничные шоу.

Перегретое рекламой и культом романтической любви информационное пространство создает завышенные ожидания. Реальность в сравнении с ними сильно проигрывает, и женщине кажется, что ее недооценили.

14 февраля это ощущение многократно усиливается. Большинство женщин воспринимают День влюбленных, как время "Ч", когда их вторая половинка наконец, должна проявить себя.

Не спешите приписывать это восприятие наивности или инфантилизму. Внушительные рекламные бюджеты многочисленных продавцов "лучших подарков любимой" потрачены на то, чтоб его сформировать.

Ради достижения цели не один десяток лет трудится целая армия маркетологов и рекламистов разного калибра. Именно неловкость для мужчин и подавляемое чувство недооцененности для женщин, плюс неосознанное желание чем-то ее компенсировать, всегда были верным способом залезть в кошелек потребителя и извлечь оттуда больше, чем тот изначально готов был потратить.

Лучшая защита — нападение. Боязнь обесценивания собственной привлекательности заставляет женщин, особенно переживающих по этому поводу, публично демонстрировать то, чем их одарили на День влюбленных.

В соцсетях разворачивается нешуточное соревнование букетов, презентов и праздничных сюрпризов. Некоторые публикуют фотографии цветов и подарков, которые им в действительности никто не преподносил, только затем, чтобы не отставать.

Тем, у кого нет пары, 14 февраля тоже невесело. В этот день абсолютно все медиа, наружная реклама и инициативы развлекательных сервисов сосредотачиваются на любовной тематике. Специальные программы ресторанов, клубов, декор витрин и акционные предложения как бы по умолчанию предполагают, что у вас непременно должна быть пара. Если ее нет — что с вами не так?

Романтическая любовь для современной массовой культуры стала чем-то вроде религии: обросла ритуалами, имеющими исключительно символическое значение, образами, которым принято поклоняться. Подобно многим другим религиям, она — прекрасный инструмент аккумулирования денег, а 14 февраля — по сути, день сбора пожертвований.