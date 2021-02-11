Найнещасніший день року. Що не так з Днем святого Валентина

Один київський психолог зізнався, що максимальний наплив клієнтів у нього завжди буває після 14 лютого. Звертаються в основному жінки, розчаровані тим, як пройшов День святого Валентина. Скаржаться, як правило, на те, що знаковий день не виправдав надій. Бойфренд так і не зробив пропозицію, наречений не приготував романтичний сюрприз, чоловік не розщедрився на подарунок, про який йому тисячу разів натякали.

Вголос говорять про чоловіка, котрий не оцінив, не подбав, проігнорував прохання, пошкодував грошей або просто не захотів напружуватися. Але думають у цей момент зовсім не про нього, а про себе: "Мене не цінують, тому що я не варта цього". Усе, що було хорошого в житті жінки, раптом дорівнює нулю.

Як тут не згадати фразу з трагікомедії "Зигзаг удачі", знятої в 1968 році Ельдаром Рязановим і Емілем Брагінським. Оповідач, голосом Зіновія Гердта, вимовляє: "Якщо дівчина приваблива, їй більше нічого не потрібно, а якщо ні, то неважливо, яка вона там ще".

Ця думка так міцно засіла в умах мешканців пострадянського простору, що ніяким новим віянням не вдається її витіснити. А як дізнатися, наскільки приваблива дівчина? Сучасна масова культура дає цілком однозначну відповідь: "Подивіться, на що готові заради неї чоловіки".

Кінематограф і художня література пропонують так багато варіантів подвигів на честь прекрасної дами, що й не злічити. А скільки споживчих товарів і послуг рекламують, як "кращий подарунок коханій". На такому пишному фоні вечеря в ресторані, флакон парфумів, квіти і квитки на святковий захід виглядають більш, ніж скромно, навіть якщо обходяться в значну для дарувальника суму.

Що й казати про тих, кому 14 лютого нічого не дарують, не запрошують у ресторани і на святкові шоу.

Перегрітий рекламою і культом романтичної любові інформаційний простір створює завищені очікування. Реальність порівняно з ними сильно програє, і жінці здається, що її недооцінили.

14 лютого це відчуття багаторазово посилюється. Більшість жінок сприймають День закоханих, як час "Ч", коли їхня друга половинка нарешті повинна проявити себе.

Не поспішайте приписувати це сприйняття наївності чи інфантилізму. Значні рекламні бюджети численних продавців "кращих подарунків коханій" витрачені на те, щоб його сформувати.

Заради досягнення мети не один десяток років працює ціла армія маркетологів і рекламістів різного калібру. Саме незручність для чоловіків і пригнічуване почуття недооціненості для жінок, плюс неусвідомлене бажання чимось її компенсувати, завжди були вірним способом залізти в гаманець споживача і витягти звідти більше, ніж той спочатку готовий був витратити.

Найкращий захист — напад. Страх знецінення власної привабливості змушує жінок, особливо тих, хто переживає з цього приводу, публічно демонструвати те, чим їх обдарували на День закоханих.

У соцмережах розгортається неабияке змагання букетів, подарунків і святкових сюрпризів. Деякі публікують фотографії квітів і подарунків, які їм насправді ніхто не підносив, тільки потім, щоб не відставати.

Тим, у кого немає пари, 14 лютого теж невесело. У цей день абсолютно всі медіа, зовнішня реклама та ініціативи розважальних сервісів зосереджуються на любовній тематиці. Спеціальні програми ресторанів, клубів, декор вітрин і акційні пропозиції ніби за замовчуванням припускають, що у вас неодмінно повинна бути пара. Якщо її немає — що з вами не так?

Романтична любов для сучасної масової культури стала чимось на зразок релігії: обросла ритуалами, що мають винятково символічне значення, образами, яким прийнято поклонятися. Подібно до багатьох інших релігій, вона — прекрасний інструмент акумулювання грошей, а 14 лютого — по суті, день збору пожертвувань.