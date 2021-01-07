Этот поезд в огне. Почему Америка, после штурма Капитолия, уже не будет прежней

От редакции Фокуса: Этот текст был написан и выложен в соцсеть в тот момент, когда события в Вашингтоне еще не утихли, поэтому автор использует обороты в настоящем и будущем времени, однако его анализ и даже весьма беглые первые выводы по горячим следам представляются интересными для украинской аудитории.

Не важно, как завершится вчерашний (по американскому времени) штурм Капитолия сторонниками Трампа, протестующими против, имевшей место, по их мнению, фальсификации выборов президента США. Фотографии с возбужденной толпой, которая шатается по американскому конгрессу, и испуганными законодателями, скрывающимися под скамейками, уже облетели весь мир.

Бумеранг цветных революций, который десятилетиями питал и поддерживал Вашингтон, вернулся в американскую столицу.

Скорее всего, силовики быстро освободят американский парламент, а суды накажут мятежников( на момент написания данного текста столкновения в Капитолии еще продолжплись — Ред). Нет оснований сомневаться, что Байдена 20 января инаугурируют.

Но это уже не важно. Кто в мире после таких фото будет с восторгом и надеждой смотреть на США? Это точно не изображения людей, которые вершат судьбы мира … Это скорее картинки из стран "хрупкой демократии" вроде Армении или Кыргызстана … Экс-президент Буш-младший пошел даже дальше, заявив: "Так протестуют против результатов выборов в банановой республике. .. ".

Автократы сегодня открывают отборное шампанское. Си Цзиньпин, Путин, Эрдоган и Орбан получили убедительное доказательство упадка либеральной демократии. Которая не способна обеспечить элементарный порядок и скрывается под парламентской лавкой. Демократию, которая не способна защититься от самой себя …

Украине пришло время серьезно задуматься о диверсификации своих геополитических ставок. При всей моей любви к свободе и демократии, течение истории сегодня явно не на их стороне. Достаточно посмотреть на страны, в которых умерло больше людей от COVID-19 в пересчете на миллион жителей…

Конечно, хоронить либеральную демократию рано. Но то, что она тяжело больна, не может не видеть разве слепой. Кстати, последний раз Капитолий брали штурмом британские войска в далеком 1814 году…

На снимках: законодатели США в момент успешного штурма Капитолия сторонниками Трампа, и один из протестующих в кабинете спикера нижней палаты Нэнси Пелоси.

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.