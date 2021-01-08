Пальцем в небо. Почему в футуристических прогнозах будущее всегда похоже на настоящее

Рубеж года не дает возможности увернуться от фонтанирующих отовсюду прогнозов.

В экономике, как правило, пользуются старым добрым методом простой экстраполяции. Берут за основу текущие тенденции и проецируют их на будущее, увеличивая/уменьшая их масштабы и темпы.

Этот способ предсказывать будущее доведен до абсурда. Когда вы слышите рассуждения о глобализации/экономическом национализме, грядущем мировом лидерстве Китая, глобальном потеплении или кризисе старения населения, речь идет еще об одной порции наивных экстраполяций.

Эта техника эффективна, ведь всегда можно указать на наглядные примеры. Вы слышите о глобализации? И правда – международные корпорации размещают свои производства по всему миру, а после ухода Дональда Трампа из Белого Дома возрождаются проекты типа Транс-Атлантического и Транс-Тихоокеанского партнерств.

Вам рассказывают о наступлении китайской эры? Действительно – всюду китайские товары. Экономика становится информационной? Люди уже не мыслят жизни без Интернета и смартфонов.

Наблюдательные авторы, умеющие быстро схватывать причуды современности, пишут книги и становятся знаменитостями благодаря своим предсказаниям, в которых рассказывают людям о том, что уже происходит.

Гораздо сложнее убедить людей в том, чего они не видят. Но и это реально, потому что самые страшные опасности всегда рядом с нами, хотя они и невидимы.

Известная "Проблема-2000" была одним из самых коммерчески успешных случаев жульничества. Рассказы о возможном тотальном компьютерном сбое отлично сыграли на человеческих слабостях. Проблема глобального потепления пользуется преувеличенным вниманием из-за интригующей смеси видимого и невидимого. Мы ощущаем жаркое лето и, как будто бы, уже чувствуем угрожающе возросшую концентрацию углекислого газа.

Проблема в том, что самые важные события в экономике и политике застают врасплох, свежим подтверждением чего стала ситуация с коронавирусом.

Падение Берлинской стены практически никем не было предсказано. А те, кто его предсказал, не снискали особых лавров. Р. Кларк, советник Белого дома по борьбе с терроризмом, долгие годы безуспешно пытался доказать своим работодателям опасность Аль-Каиды и бин Ладена. Но его не слушали — те, кого волнуют проблемы, не беспокоящие других, вызывают раздражение. А после подтверждения их правоты они раздражают коллег еще больше.

Наивная экстраполяция куда проще. Результат ее применения – переоценка последствий краткосрочных тенденций и недооценка масштабов и природы долгосрочных изменений.

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются.

Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным. Нужно понимать, что те, кто уверенно говорит о грядущем, на самом деле расписываются в собственной банальности.

Лучше осторожно и критично взять во внимание мнение очень небольшого количества очень узких экспертов в специализированных областях, а не тех, кто зарабатывает (деньги и/или внимание публики) на якобы понимании всеобъемлющих тенденций чуть ли не во всех ключевых направлениях развития мира. И самое главное – осознавать, как мало на самом деле мы знаем о мире.

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Публикуется с согласия автора.