Если вас забанят везде – вас нет! Как цифровая война с Трампом отразится на Украине

Еще в одном голливудском фильме, предсказывающем цифровой апокалипсис ("Анон"), вне закона считались все люди, не имеющие аккаунтов в соцсетях. Однако, отдавая свою личность в цифру, многие не понимают, что тем самым они попадают и в неконтролируемую зависимость.

Еще вчера бан в Facebook на месяц выглядел забавным приключением, пользователи даже испытывали нечто сродни гордости: меня забанили, я крут! Но теперь нужно понимать: если вас забанят везде — вас нет!

Сегодня частная корпорация обрежет доступ президенту Трампу к "твитам", а завтра кто-то лишит президента Зеленского возможности запиливать "видосики". Это у многих вызывает радость и иллюзорное чувство демократии. Но если разобраться в ситуации, тут демократией и не пахнет.

Вспомним, какую эйфорию вызывало появление соцсетей, первых блогеров, позже — телеграм-каналов. Казалось, они несут свет правды и свободы, в отличие от скучных традиционных медиа. При этом, до поры до времени все упускали из виду одну большую разницу: классическое СМИ несет ответственность за свои слова по закону, блогер несет только зарплатную карточку от заказчика.

Медиа Фокус не может позволить себе написать про любого политика, что он урод, коррупционер и вообще "велика падлюка", не основываясь на решении суда, либо не ссылаясь на некие компетентные мнения.

Качественное СМИ опросит экспертов из разных лагерей, чтобы понять: буйство в Капитолии или на минских улицах — это революция или мятеж, как высказался Джо Байден. Это трудно, дорого стоит, но правильно и честно.

И этим любое СМИ отличается от постов в соцсетях, "«видосов" на платформах и анонимных каналов. Возможно, сейчас многие начнут понимать эту разницу.

В соцсетях легко оболгать любого человека, не неся ответственности. Но и пользователь и владелец аккаунта или канала не защищен ничем против таких же действий в отношении него. Частная компания "выпилит" все его профили — и, до свидания, активист. Откроешь свою сеть? Тогда отрежут хостинг.

Именно так случилось с социальной сетью Parler, на которую начали массово переходить поклонники Трампа. Тут же Google закрыл возможность скачать это приложение в своем магазине, а Amazon перестал предоставлять услуги хостинга. Тотальное стирание. Это ли не про Большого Брата?

Поэтому радость от возможности заблокировать самого Дональда Трампа преждевременна. В Украине, безусловно, многим захочется повторить пример Америки, без суда и следствия блокируя неугодных.

Более того, о некой безальтернативности цензуры даже высказался главный советник по всем вопросам Офиса президента Тимофей Милованов. Он написал, что цензура стала неотъемлемой частью свободы слова, вероятно, забыв, что цензура у нас запрещена законом.

На самом деле, если мы стремимся к демократии, то необходимо принять закон, который введет правила работы для соцсетей и блогеров на уровне СМИ. Ведь "Кока-Кола" торгует по украинским правилам, а "Макдоналдс" зарегистрирован, как украинский ресторан. Почему тогда мы должны подчиняться правилам иностранных соцсетей?

Однако, и здесь нужно быть внимательными к решениям власти. "Пилить видосики" имеет право каждый, но и нести ответственность за их содержание должен тоже каждый.

При этом, меру ответственности должен определять не цензор, за что с радостью ухватятся различные чиновники, а, согласно закону, суд. Ни Нацсовет, ни "совет при совете", ни любой иной свежеизобретённый орган, кроме суда, не должен иметь права на прекращение работы СМИ. У нас в законодательстве достаточно четко выписано, что имеют право делать и что запрещено медиа.

Безусловно, это не остановит ретивых, ведь, пример с Трампом показал, как легко и просто можно "зарешать" проблемы с любым медийным персонажем, поэтому, можем ждать первых примеров подобного рода и в нашей стране.