Великая перезагрузка. Почему консерваторам нечего противопоставить новому мировому порядку

Вышедшая летом 2020 года книга создателя и руководителя Давосского форума Клауса Шваба и журналиста-футуролога Тьери Маллере под названием "COVID-19: великая перезагрузка" стала одновременно и "книгой года" и "скандалом года". Суть изложенных в этом сочинении идей сводится к тезису о том, что ожидаемого многими возврата к "доковидной" нормальной жизни уже не будет. Формируется "новая нормальность" планетарного масштаба, радикально отличная от той, которую мы оставляем позади. По мнению авторов, в будущем не будет ни собственности, ни денег, ни демократии, поскольку человечество разломало мир до такой степени, что пути обратно уже нет.

Кто только из системных консерваторов не ругал Клауса Шваба. Часто это те же самые люди, которые считают СССР величайшим цивилизационным проектом за всю историю человечества.

Но, что такое предлагаемый Швабом новый мировой порядок? По сути, это тот же "совок", но на новом технологическом витке и размером с земной шар.

Удивительно, но профессиональные антисоветчики, боготворящие коллективный Запад, тоже предпочитают этого не замечать.

Капитализму со всеми его пороками пришел конец, государству, как аппарату насилия, тоже. Казалось бы, радоваться надо. Но консерваторы обзывают идеи Шваба "либеральным концлагерем планетарного масштаба", "дивным новым миром" и, почему-то, не радуются.

Антисоветчики, наоборот, неистово апплодируют попыткам натянуть нью-СССР на глобус.

Понятно, что проект Шваба это своего рода Утопия. А Утопия, как только ее начинают воплощать в жизнь, превращается в Антиутопию. За историческими примерами далеко ходить не надо.

Но именно утопические идеи творят историю. В транснациональном "царстве небесном", которое предлагают нам корпорации, не будет ни царей, ни богов — одно "сплошное телевидение".

Фабрика виртуальных угроз и надежд блестяще научилась продавать нам тотальный контроль, как заботу о человеке

Понятно, что в глубине души большинство людей стихийные анархисты. И идеальная жизнь представляется им "большим зеленым лугом, по которому свободно бродят бабы и кони". Но этот анархический идеал и раньше был не особо достижим, а в реальности "цифрового концлагеря" и подавно.

И не то, чтобы образ будущего, нарисованный Швабом, устраивал всех, но у него есть один огромный плюс — у него этот образ есть. А вот у консерваторов его нет. Коммунизм и фашизм в свое время почему победили? Потому что у них была позитивная программа. Хотя и оказалась на поверку довольно таки людоедской.

И, главное, что Шваб ничего фантастического не выдумывает — "новый дивный мир" начал прорастать в человечестве задолго до того, как книга Шваба увидела свет. И независимо от нее.

А вот, консерваторы и традиционалисты хотят контролировать мозги людей и их деньги по старинке. Их язык описания устарел, "вечные ценности" в архаической упаковке продаются плохо.

Разве что католики "перезагружаются" быстро. Католические священники венчают представителей ЛГБТ, а католическая Польша бунтует, требуя легализации абортов. А вот украинцы с их "армовиром" в либеральной песочнице смотрятся диковато.

Как говорил Иосиф Виссарионович, "без теории нам смерть". Но, пока что "консервативный интернационал" разобщен и никакой привлекательной для широких масс теории в своем арсенале не имеет. Библия не в счет.

И "швабов" своих у него нет, и "давосы" свои, где миллиардеры объясняют миллионерам, как должны жить бедные, отсутствуют, и "трампы" быстро заканчиваются.

Поэтому остановить победное шествие "великой перезагрузки" по планете пока под силу только Йеллоустоуну. Ни одно "православие, самодержавие, народность" с этим, очевидно, не справится.

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Публикуется с согласия автора.