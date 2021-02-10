Велике перезавантаження. Чому консерваторам нічого протиставити новому світовому порядку

Що вийшла влітку 2020 року книга творця і керівника Давоського форуму Клауса Шваба та журналіста-футуролога Тьєрі Маллері під назвою "COVID-19: велике перезавантаження" стала одночасно і "книгою року" і "скандалом року". Суть викладених у цьому творі ідей зводиться до тези про те, що очікуваного багатьма повернення до "доковідного" нормального життя вже не буде. Формується "нова нормальність" планетарного масштабу, радикально відмінна від тієї, яку ми залишаємо позаду. На думку авторів, у майбутньому не буде ні власності, ні грошей, ні демократії, оскільки людство розламало світ настільки, що шляху назад вже немає.

Хто тільки з системних консерваторів не лаяв Клауса Шваба. Часто це ті ж самі люди, які вважають СРСР найбільшим цивілізаційним проектом за всю історію людства.

Але, що таке пропонований Швабом новий світовий порядок? По суті, це той же "совок", але на новому технологічному витку і розміром земної кулі.

Дивно, але професійні антипорадники, які боготворять колективний Захід, теж вважають за краще цього не помічати.

Капіталізму з усіма його вадами прийшов кінець, державі, як апарату насильства, теж. Здавалося б, радіти треба. Але консерватори обзивають ідеї Шваба "ліберальним концтабором планетарного масштабу", "дивним новим світом" і, чомусь не радіють.

Антипорадники, навпаки, несамовито аплодують спробам натягнути нью-СРСР на глобус.

Зрозуміло, що проект Шваба це своєрідна Утопія. А Утопія, як тільки її починають втілювати в життя, перетворюється в Антиутопію. За історичними прикладами далеко ходити не треба.

Але саме утопічні ідеї творять історію. У транснаціональному "царстві небесному", яке пропонують нам корпорації, не буде ні царів, ні богів — одне "суцільне телебачення".

Фабрика віртуальних загроз і надій блискуче навчилася продавати нам тотальний контроль, як турботу про людину.

Зрозуміло, що в глибині душі більшість людей стихійні анархісти. І ідеальне життя представляється їм "великим зеленим лугом, де вільно бродять баби і коні". Але цей анархічний ідеал і раніше був не особливо досяжний, а в реальності "цифрового концтабору" і поготів.

І не те, щоб образ майбутнього, намальований Швабом, влаштовував усіх, але у нього є один величезний плюс — у нього цей образ є. А ось у консерваторів його немає. Комунізм і фашизм свого часу чому перемогли? Тому що у них була позитивна програма. Хоча і виявилася на перевірку досить таки канібальською.

І, головне, що Шваб нічого фантастичного не вигадує — "новий чудовий світ" почав проростати в людстві задовго до того, як книга Шваба побачила світ. І незалежно від неї.

А ось, консерватори і традиціоналісти хочуть контролювати мізки людей і їхні гроші по-старому. Їх мова опису застаріла, "вічні цінності" в архаїчній упаковці продаються погано.

Хіба що католики "перезавантажуються" швидко. Католицькі священики вінчають представників ЛГБТ, а католицька Польща бунтує, вимагаючи легалізації абортів. А ось українці з їх "армовіром" в ліберальній пісочниці виглядають дикувато.

Як говорив Йосип Віссаріонович, "без теорії нам смерть". Але, поки що "консервативний інтернаціонал" роз'єднаний і ніякої привабливої для широких мас теорії в своєму арсеналі не має. Біблія не береться до уваги.

І "швабів" своїх у нього немає, і "давоси" свої, де мільярдери пояснюють мільйонерам, як повинні жити бідні, відсутні, і "трампи" швидко закінчуються.

Тому зупинити переможну ходу "великого перезавантаження" планетою поки під силу тільки Єллоустоуну. Жодне "православ'я, самодержавство, народність" з цим, очевидно, не впорається.

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Публікується за згодою автора.