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Игра в покер с "чайниками". В чем секрет сверхбыстрого роста акций Tesla

Представьте, вы профессиональный игрок в покер, чемпион мира, и играете в покер с "чайниками". Но есть одно условие: каждую раздачу "чайник", играющий против вас, меняется. Ничего из вашего мастерства вам не поможет, только удача. 

Олег Гороховский
Олег Гороховский
Сооснователь Monobank
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Все говорят про огромный пузырь на рынке акций, и, конечно же, приводят в пример Tesla, которая стоит 1300 годовых прибылей, и за год ее цена выросла в десять раз. 

Ну, конечно, это неадекватная цена, и ожидание обвала стоимости ее акций это одно из главных развлечений трейдеров всего мира и "доморощенных экспертов", таких, как я. 

Но есть один главный нюанс, который в этой ситуации не может толком оценить никто, а учитывать его стоит, особенно, если вспомнить последние события, когда группа тинейджеров с Reddit "качнула" за месяц в десять раз акции компании-аутсайдера GameStop. 

Этот нюанс – смартфон. 

Это то, что появилось у нескольких миллиардов людей относительно недавно и предоставило доступ почти ко всему, что можно купить за деньги в пару кликов, без наличия специальных навыков. 

Приложения, такие как Robinhood, Interactive Brokers и много других, дали возможность условному румынскому рабочему купить себе любые акции в пару кликов замасленными пальцами. 

А что купит этот "рабочий", первый раз зайдя в приложение? Он купит Tesla, Apple, Facebook, Google и Amazon. Он толком больше никаких компаний и не знает. Он не пойдет покупать акции Pfizer или British Petroleum. 

Он не знает ничего про P/E и объемы производства Tesla, он не слышал про судебные проблемы FB и Google, и даже про то, что Безос покинет пост гендиректора Amazon. 

И пока такие "рабочие" только осваиваются с брокерскими счетами, а их миллиарды, этих неквалифицированных инвесторов, пузырь может только крепчать. 

И Баффет и Со с их инвестиционными стратегиями, с этим фактором обязательно будут считаться, и уже, наверняка, с ним считаются. 

Представьте, вы профессиональный игрок в покер, чемпион мира, и играете в покер с "чайниками". Но есть одно условие: каждую раздачу "чайник", играющий против вас, меняется. Ничего из вашего мастерства вам не поможет, только удача. 

Так и здесь. Tesla может упадет, а может и нет, а если упадет, то на ее место придет новый пузырь, и за ним еще один, и так, пока все инвесторы-любители не поймут, что инвестиции — это сложно.

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Публикуется с согласия автора.