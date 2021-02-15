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Гра в покер з "чайниками". У чому секрет надшвидкого зростання акцій Tesla

Уявіть, що ви професійний гравець у покер, чемпіон світу, і граєте в покер з "чайниками". Але є одна умова: кожну роздачу "чайник", що грає проти вас, змінюється. Нічого з вашої майстерності вам не допоможе, тільки удача.

Олег Гороховський
Олег Гороховський
Співзасновник Monobank
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Усі говорять про величезний міхур на ринку акцій, і, звичайно ж, наводять як приклад Tesla, яка коштує 1300 річних прибутків, і за рік її ціна виросла в десять разів.

Ну, звичайно, це неадекватна ціна, і очікування обвалу вартості її акцій це одна з головних розваг трейдерів усього світу і "доморощених експертів", таких, як я.

Але є один головний нюанс, який у цій ситуації ніхто не може до кінця оцінити, а враховувати його варто, особливо, якщо згадати останні події, коли група тінейджерів з Reddit "хитнула" за місяць у десять разів акції компанії-аутсайдера GameStop.

Цей нюанс — смартфон.

Це те, що з'явилося в кількох мільярдів людей відносно нещодавно і надало доступ майже до всього, що можна купити за гроші в кілька кліків, без наявності спеціальних навичок.

Додатки, такі як Robinhood, Interactive Brokers і багато інших, дали можливість умовному румунському робочому купити собі будь-які акції в кілька кліків замасленими пальцями.

А що купить цей "робочий", перший раз зайшовши в додаток? Він купить Tesla, Apple, Facebook, Google та Amazon. Він більше ніяких компаній і не знає. Він не піде купувати акції Pfizer чи British Petroleum.

Він не знає нічого про P/E та обсяги виробництва Tesla, він не чув про судові проблеми FB і Google, і навіть про те, що Безос покине пост гендиректора Amazon.

І поки такі "робочі" тільки освоюються з брокерськими рахунками, а їхні мільярди, цих некваліфікованих інвесторів, міхур може тільки міцнішати.

І Баффет і Со з їхніми інвестиційними стратегіями, з цим фактором обов'язково будуть миритися, і вже, напевно, з ним миряться.

Уявіть, що ви професійний гравець у покер, чемпіон світу, і граєте в покер з "чайниками". Але є одна умова: кожну роздачу "чайник", що грає проти вас, змінюється. Нічого з вашої майстерності вам не допоможе, тільки удача.

Так і тут. Tesla, може, впаде, а може і ні, а якщо впаде, то на її місце прийде новий міхур, і за ним ще один, і так, поки всі інвестори-любителі не зрозуміють, що інвестиції — це складно.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.