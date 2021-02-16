Атмосфера ненависти. Почему псевдопатриоты опасны для Украины не меньше российских пропагандистов

По поводу языка вражды. Не новость, что у нас существует достаточно персонажей, которые специализируются на "патриотическом хейтерстве" — Вятрович, Соколова, Дроздов и другие. А за ними целая когорта менее известных, хотя и не менее отвратительных.

Обратите внимание: они сущностно не отличаются от российских пропагандистов: те же нацеленность на ложь и передергивание фактов, "конструирование" истории и современности под политические нужды, выгораживание "своих" и очернение "чужих", та же позиция вражды и раздора.

Только те льют помои на Украину, а наши готовы утопить в своем дерьме каждого, кто любит Украину не так, как они считают единственно правильным. Точнее, как считают их политические заказчики из олигархического лагеря.

Эти адепты примитивных решений пытаются навязать нам упрощенный черно-белый мир и не хотят видеть его многоцветья и пестроты. Они презирают, ненавидят и боятся тех, кто способен думать, и поэтому требует аргументированной позиции, а не истерических призывов и пустых лозунгов.

Вот представьте только, что наши неугомонные псевдопатриоты попытались бы жить в собственных семьях на тех же принципах, которые они пропагандируют обществу — принципах вражды, непризнания другого мнения, унижения, оскорблений и угроз. И жена / муж ушли, побежали от них куда угодно с большим облегчением, дети бы возненавидели бы их, а родители прокляли.

Такая семья безусловно распалась бы. И вряд развод состоялся мирно, скорее всего, с кровавой дракой.

Поэтому в семьях эти гиперукраинцы обычно ведут себя иначе, ищут компромиссов, избегают раздражающих тем, прислушиваются к близким и надеются на их поддержку.

То есть, своим недопустимым публичным поведением псевопатриоты сознательно перечеркивают настоящее демократическое направление развития Украины. Потому что демократической, многомерной, разнообразной, но единой Украине, они и подобные им — не нужны.

Потому что они не способны создавать, они способны только разрушать и разъединять.

Если российские пропагандисты пытаются расшатывать Украину извне, то подобные отечественные псевдопатриоты успешно делают это изнутри.

Власть с опозданием, но начала лишать медийных возможностей тех, кто тянет нас в Россию. Но так же надо действовать и по отношению к тем, кто ведет антигосударственную деятельность, производя раздор и вражду, отравляя общественное сознание.

Эти СМИ тоже необходимо лишить вещания, как угрожающие национальной безопасности.

Первоисточник.