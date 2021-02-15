"Пророссийские" идут! Почему в Украине любых критиков власти обвиняют в работе на Кремль?

В инфопространстве Украины слово "пророссийский" набирает всё большую и большую популярность.

Ну, то, что все, кто говорит по-русски, понятно, пророссийские. Но, обратите внимание, у Гетманцева все противники его антирыночных инициатив — пророссийские. Сторонники Порошенко клеймят пророссийскостью всех, кто голосовал против Порошенко, всех, кто был на каналах Медведчука. В офисе президента пророссийскими называют и сторонников Порошенко, и сторонников Медведчука.

Если суммарно сложить всех обвиненных в пророссийскости, то будет больше половины населения. Причем, как на востоке, так и на западе "пророссийские" распространяют методички российских пропагандистов. Все так или иначе работают на Кремль. Осознанно или неосознанно.

Так что, в своих обвинениях, когда не хватает аргументов, можно смело использовать этот. Одобрено офисом президента. Ну, и естественно, потеряло свою остроту и утратило силу оскорбления/обвинения.

У меня один вопрос к обвинителям из всех лагерей. Откуда вам известны "методички Кремля"? Сколько вы ещё будете шастать за поребрик, чтобы озвучить тут ИХ повестку?

Да, да, я понимаю, вы же контрпропаганда. Да, да, врага надо лучше знать, вы типа разведчики… Но, почему-то, эффект обратный… Пророссийский.

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