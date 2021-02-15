"Проросійські" йдуть! Чому в Україні будь-яких критиків влади звинувачують у роботі на Кремль?

В інформпросторі України слово "проросійський" набирає все більшої і більшої популярності.

Ну, те, що всі, хто говорить російською, зрозуміло, проросійські. Але, зверніть увагу, у Гетманцева всі противники його антиринкових ініціатив — проросійські. Прихильники Порошенка таврують проросійськістю всіх, хто голосував проти Порошенка, усіх, хто був на каналах Медведчука. В офісі президента проросійськими називають і прихильників Порошенка, і прихильників Медведчука.

Якщо сумарно скласти всіх звинувачених у проросійськості, то буде більше половини населення. Причому, як на сході, так і на заході "проросійські" поширюють методички російських пропагандистів. Усі так чи інакше працюють на Кремль. Свідомо чи несвідомо.

Тому у своїх звинуваченнях, коли не вистачає аргументів, можна сміливо використовувати цю образу/звинувачення, схвалену офісом президента. Ну, і звісно, котра втратила свою гостроту і силу .

У мене одне запитання до обвинувачів з усіх таборів. Звідки вам відомі "методички Кремля"? Скільки ви ще будете шастати за поребрик, щоб озвучити тут ЇХНІ порядки?

Так, так, я розумію, ви ж контрпропаганда. Так, так, ворога треба краще знати, ви типу розвідники… Але, чомусь, ефект зворотний … Проросійський.

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Публікується за згодою автора.