Своя ракета ближе к телу. Почему Маск не спасет украинскую космическую программу

В этом году, Украина планирует запустить очередной спутник. Запуск приурочен к 30-летию независимости. На орбиту его выведет ракета-носитель Илона Маска. Но это не точно.

С уважением отношусь к усилиям ученых, которые в это сложное время, пытаются что-то делать.

Но есть одно но. Все предыдущие спутники Украина выводила на орбиту с помощью своих ракет-носителей: Зенит, Циклон, Днепр. Исключение составил "нано-спутник", созданный в КПИ и запущенный американской ракетой в 2017-м.

Развивать космическую отрасль на одних "спутниках" — бесперспективно. Можно, конечно, переориентировать Южмаш на троллейбусы, но они, к сожалению, не летают.

Национальная космическая отрасль без выпуска ракет-носителей обречена на умирание. Кстати, нынешние военные модификации — это "побочка" старых ракетных проектов. Умрут они — умрет и военное ракетостроение.

Нам будут рассказывать о бесперспективности "украинского космоса", но глядя, как в космос одна за другой выходят страны, которые отродясь там не были, понимаешь, насколько циничны эти утверждения.

Нашу авиакосмическую отрасль перевели в режим "мягкой эвтаназии", чтобы технологии медленно умирали вместе с их носителями.

В 90-е годы, мы делали по 10 пусков в год из примерно девяноста во всем мире, занимая 10% мирового рынка коммерческого космоса. В 2000-х мы уже запускали по 5-8 ракет в год, занимая ничтожные 5-10% мирового рынка.

У нас был проект "Морской старт", который являлся одним из самых перспективных, используя фактор экваториального запуска. Но наши школьники восхищаются Илоном Маском и вряд вспомнят, кто такой Михаил Кузьмич Янгель…

Украину просто необходимо было убрать с этой шахматной доски, равно как и в части выпуска самолетов и вертолетов (Мотор-Сич).

В этом плане, запуск спутника, равно как и восторженные посты чиновников о рейсах украинской Мрии — это всего лишь эксплуатация фантомных болей общества, циничное пробуждение теней прошлого.

Украинский космос и авиацию еще можно возродить, но не с помощью натужного запуска спутника.

Нужна кластерная программа развития с использованием инноваций и механизмов экономики знаний, и это явно не та программа, что была принята недавно Кабмином.

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Публикуется с согласия автора.