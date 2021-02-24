Красные линии. Куда ведут украинское общество приговор Стерненко и борьба с ним

Ситуацию с "делом Стерненко" и приговором по нему используют, чтобы "качать Зеленского". Причем, это делают именно те, в бытность которых при власти все эти дела против фигуранта и возбуждались. Но я хочу использовать эту ситуацию для анализа нашей внутренней "бесперспективности".

Говоря о монополиях, я имел в виду не известную игру, и даже не отечественные ФПГ. Я о желании меньшинства доминировать над большинством.

Данное желание есть в любом обществе, но только на Западе, доминирование происходит в обмен на экономические бонусы. У нас же доминировать хотят "за спасибо".

В нашей стране уже возникла монополия на патриотизм, на истину, на трактовку правовых решений.

Есть в шахматных этюдах Троицкого такое понятие, как доминация или "контроль полей", когда фигура соперника заманивается в ловушку и ей некуда ходить. У нас в такой ловушке оказалось молчаливое большинство, которое обложили "красными линиями".

В отрицании права и девальвации правовой системы мы подошли к самому дну. Удивительно, что те, кто еще вчера рукоплескал закрытию трех каналов без решения суда, сегодня не хотят воспринимать легальное судебное решение по конкретному уголовному делу.

Это даже не удивительно, а симптоматично. Часть общества больна анархией и вирусом саморазрушения. "Пассионарии" превращаются в патогенов, уничтожающих как вирус слабый государственный организм.

Мы вообще способны задержаться с помощью "последнего страховочного троса" на уровне хотя бы Великой хартии вольностей, которую британцы "проехали" аж в 1215-м году?

Цитирую: "Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по закону страны".

Или наш удел — перманентные "Черные рады"?

Внутренний дискурс в Украине становится примитивно-прогнозируемым. Как только я услышал новость про приговор Стерненко, то сразу же подумал: "сейчас начнут писать про то, что вначале нужно было посадить "тех", а не "этих", что суды себя дискредитировали и т.д.". И именно так, в точности, многие и написали.

Я тоже не люблю наши суды. Но если у любого из противников вчерашнего решения в реестре недвижимости личная квартира вдруг окажется "записанной" на неизвестного человека, то все они побегут в ближайший суд, а не к "активистам".

Личные права они готовы защищать, используя ошметки еще существующей правовой системы, а вот стране в целом они в этом праве уже отказывают, монополизируя правосудие как систему "регулирования".

Я часто критикую Зеленского за те или иные решения. Но в данном случае, президент обеспечил правовую "рамку", которая сделала возможным точечное решение суда. Дело, которое было для предыдущей власти источником вечных спекуляций, было завершено.

И Зеленскому это не могут простить, так как "дело Стерненко" было тем самым делом из анекдота про адвоката, на котором "папа" зарабатывал всю жизнь, а наивный сын завершил его за один день, лишив "семью" вечной адвокатской ренты. В данном случае исчезла политическая рента с вечными заседаниями суда, сбором активистов и так далее.

Теперь правовым нигилистам из партии "Голос" остается только требовать отставки генпрокурора Венедиктовой за ….. решение суда.

Если мы не найдем точку отсчета, с которой в стране начнется соблюдение элементарных норм права, общество превратится в дикое общежитие, куда не выезжает даже участковый на вызовы.

Забудьте тогда об инвестициях и перспективах развития. Их нет на "территории племен".

Вместо того, чтобы окончательно разрушать правовую систему, сторонникам Стерненко стоило бы собрать деньги и нанять хороших адвокатов и максимально ускорить апелляционный процесс, параллельно усиливая линию защиты.

Иначе вирус правового нигилизма окончательно разрушит суверенный иммунитет страны. Он и так уже подорван "эпидемией" последних лет.

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Публикуется с согласия автора.﻿