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Мнения Сергей Стерненко: суд вынес приговор по делу о похищении депутата

Красные линии. Куда ведут украинское общество приговор Стерненко и борьба с ним

В отрицании права и девальвации правовой системы мы подошли к самому дну. Удивительно, что те, кто еще вчера рукоплескал закрытию трех "каналов Медведчука" без решения суда, сегодня не хотят воспринимать легальное судебное решение по конкретному уголовному делу Стерненко.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Ситуацию с "делом Стерненко" и приговором по нему используют, чтобы "качать Зеленского". Причем, это делают именно те, в бытность которых при власти все эти дела против фигуранта и возбуждались. Но я хочу использовать эту ситуацию для анализа нашей внутренней "бесперспективности".

Говоря о монополиях, я имел в виду не известную игру, и даже не отечественные ФПГ. Я о желании меньшинства доминировать над большинством.

Данное желание есть в любом обществе, но только на Западе, доминирование происходит в обмен на экономические бонусы. У нас же доминировать хотят "за спасибо".

В нашей стране уже возникла монополия на патриотизм, на истину, на трактовку правовых решений.

Есть в шахматных этюдах Троицкого такое понятие, как доминация или "контроль полей", когда фигура соперника заманивается в ловушку и ей некуда ходить. У нас в такой ловушке оказалось молчаливое большинство, которое обложили "красными линиями".

В отрицании права и девальвации правовой системы мы подошли к самому дну. Удивительно, что те, кто еще вчера рукоплескал закрытию трех каналов без решения суда, сегодня не хотят воспринимать легальное судебное решение по конкретному уголовному делу.

Это даже не удивительно, а симптоматично. Часть общества больна анархией и вирусом саморазрушения. "Пассионарии" превращаются в патогенов, уничтожающих как вирус слабый государственный организм.

Мы вообще способны задержаться с помощью "последнего страховочного троса" на уровне хотя бы Великой хартии вольностей, которую британцы "проехали" аж в 1215-м году?

Цитирую: "Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по закону страны".

Или наш удел — перманентные "Черные рады"?

Внутренний дискурс в Украине становится примитивно-прогнозируемым. Как только я услышал новость про приговор Стерненко, то сразу же подумал: "сейчас начнут писать про то, что вначале нужно было посадить "тех", а не "этих", что суды себя дискредитировали и т.д.". И именно так, в точности, многие и написали. 

Я тоже не люблю наши суды. Но если у любого из противников вчерашнего решения в реестре недвижимости личная квартира вдруг окажется "записанной" на неизвестного человека, то все они побегут в ближайший суд, а не к "активистам". 

Личные права они готовы защищать, используя ошметки еще существующей правовой системы, а вот стране в целом они в этом праве уже отказывают, монополизируя правосудие как систему "регулирования".

Я часто критикую Зеленского за те или иные решения. Но в данном случае, президент обеспечил правовую "рамку", которая сделала возможным точечное решение суда. Дело, которое было для предыдущей власти источником вечных спекуляций, было завершено.

И Зеленскому это не могут простить, так как "дело Стерненко" было тем самым делом из анекдота про адвоката, на котором "папа" зарабатывал всю жизнь, а наивный сын завершил его за один день, лишив "семью" вечной адвокатской ренты. В данном случае исчезла политическая рента с вечными заседаниями суда, сбором активистов и так далее.

Теперь правовым нигилистам из партии "Голос" остается только требовать отставки генпрокурора Венедиктовой за ….. решение суда.

Если мы не найдем точку отсчета, с которой в стране начнется соблюдение элементарных норм права, общество превратится в дикое общежитие, куда не выезжает даже участковый на вызовы.

Забудьте тогда об инвестициях и перспективах развития. Их нет на "территории племен".

Вместо того, чтобы окончательно разрушать правовую систему, сторонникам Стерненко стоило бы собрать деньги и нанять хороших адвокатов и максимально ускорить апелляционный процесс, параллельно усиливая линию защиты.

Иначе вирус правового нигилизма окончательно разрушит суверенный иммунитет страны. Он и так уже подорван "эпидемией" последних лет.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.﻿