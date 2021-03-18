Половой вопрос. Почему защита прав трансгендеров может превратиться в ущемление прав женщин

— У вас мальчик родился или девочка?

— Вырастет — решит.

Сегодня эта шутка двадцатилетней давности уже никого не смешит. В массмедиа и социальных сетях не первый год идут нешуточные дискуссии о том, обладают ли люди, родившиеся с женскими половыми признаками, эксклюзивным правом называться женщинами.

Громкий скандал, возникший в прошлом году на Западе вокруг Джоан Роулинг, — только вершина айсберга. Напомню, что писательницу обвинили в трансфобии и сделали объектом травли за то, что она иронизировала над определением "менструирующие люди", мол, этих людей как-то раньше называли, кажется, женщинами.

В некоторых странах сегодня можно нарваться на серьезные неприятности, если в публичном высказывании или в шаблоне документа использовать понятие "пол" вместо понятия "гендер". Для тех, кто не в теме: первое относится к устройству организма, второе — к тому, как человек себя идентифицирует.

Для Украины это пока дело будущего, но, возможно, не столь уж далекого. То, что сейчас происходит в США, Великобритании, Канаде и многих странах континентальной Европы, каких-нибудь пять лет назад тоже казалось невероятным.

Взять хотя бы указ "Предупреждение и борьба с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации", который новый американский президент Джо Байден подписал в первый рабочий день, 20 января.

Фактически этот документ лишает женщин права на отдельные, только для них предназначенные туалеты, раздевалки и душевые. С принципом заполнения комнат в общежитиях, по которому девочек можно селить только с другими девочками, тоже можно будет попрощаться.

При Дональде Трампе транс-женщин стали отправлять в женские исправительные учреждения. Последствия не заставили себя ждать. В июне 2019 года заключенная Logan Correctional Center в Иллинойсе подала в суд из-за того, что тюремная администрация проигнорировала её жалобу об изнасиловании, не поверив в правдивость обвинений, потому что предполагаемая насильница была трансом.

В Канаде 32-летний переходный транс Джессика Янив, сохранивший мужские половые органы, выиграл уже несколько исков против салонов красоты, сотрудницы которых отказывали ему в процедурах "бразильский воск", "эпиляция зоны бикини" и "глубокая эпиляция", предполагающих удаление волос с интимных мест.

Каждому проигравшему суд салону пришлось выплатить Янив компенсацию в размере $15 тыс. Транс не останавливается на достигнутом и не скрывает от своих подписчиков в социальных сетях, что уже готовит несколько исков против гинекологов, отказавшихся его осматривать.

В Великобритании в последней редакции опросника для переписи населения, составленного Национальным управлением статистики, предложили формулировку указания гендерной принадлежности, учитывающую возможность смены идентификации в течение жизни.

Женские правозащитные организации немедленно возмутились и объявили, что такой подход к сбору данных исказит реальную статистическую картину.

Это может привести к тому, что государственные структуры станут принимать решения, основываясь на неправдивой информации о количестве женщин, их положении и потребностях.

Важно

Замкнутое пространство. Почему в украинских поездах все еще нет "женских" купе и когда они появятся

Аргументы обеих сторон довольно долго рассматривали в разных судебных инстанциях, в итоге Верховный Суд постановил, что в переписи всё-таки нужно указывать пол, который был при рождении.

До всех этих событий поводом для конфликтов стало желание транс-женщин участвовать в женских спортивных соревнованиях национального и мирового уровня. Олимпийский комитет в 2020-м склонен был удовлетворить их требования, но женщины-спортсменки выступили против, сочтя это нечестной конкуренцией.

В неолимпийских видах спорта тоже были подобные споры. Резче всех высказалась чешская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и открытая лесбиянка Мартина Навротилова: "Мужчина сейчас решит стать женщиной, навыигрывает всё, заработает целое состояние, а потом передумает. Нечестно разрешать мужчинам соревноваться среди женщин только потому, что они сменили имя и принимают гормоны".