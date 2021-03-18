Статеве питання. Чому захист прав трансгендерів може перетворитися на утиск прав жінок

— У вас хлопчик народився чи дівчинка?

— Виросте — вирішить.

Сьогодні цей жарт двадцятирічної давності вже нікого не смішить. У мас-медіа та соціальних мережах не перший рік йдуть неабиякі дискусії про те, чи мають люди, які народилися із жіночими статевими ознаками, ексклюзивне право називатися жінками.

Гучний скандал, який виник минулого року на Заході довкола Джоан Роулінг, — лише вершина айсберга. Нагадаю, що письменницю звинуватили в трансфобії і зробили обʼєктом цькування за те, що вона іронізувала над визначенням "люди, які менструюють", мовляв, цих людей якось раніше називали, здається, жінками.

У деяких країнах сьогодні можна нарватися на серйозні неприємності, якщо в публічному висловленні або в шаблоні документа використовувати поняття "стать" замість поняття "гендер". Для тих, хто не в темі: перше стосується будови організму, друге — того, як людина себе ідентифікує.

Для України це поки справа майбутнього, але, можливо, не такого вже й далекого. Те, що зараз відбувається в США, Великобританії, Канаді та багатьох країнах континентальної Європи, якихось пʼять років тому теж здавалося неймовірним.

Взяти хоча б указ "Попередження і боротьба з дискримінацією на основі гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації", який новий американський президент Джо Байден підписав у перший робочий день, 20 січня.

Фактично цей документ позбавляє жінок права мати окремі, тільки для них призначені туалети, роздягальні та душові. З принципом заповнення кімнат у гуртожитках, за яким дівчаток можна селити тільки з іншими дівчатами, теж можна буде попрощатися.

За часів президентства Дональда Трампа транс-жінок почали відправляти в жіночі виправні установи. Наслідки не змусили себе чекати. У червні 2019 року увʼязнена Logan Correctional Center в Іллінойсі подала до суду через те, що тюремна адміністрація проігнорувала її скаргу про зґвалтування, не повіривши в правдивість звинувачень, тому що передбачувана гвалтівниця була трансом.

У Канаді 32-річний перехідний транс Джессіка Янів, який зберіг чоловічі статеві органи, виграв вже кілька позовів проти салонів краси, співробітниці яких відмовляли йому в процедурах "бразильський віск", "епіляція зони бікіні" та "глибока епіляція", які передбачають видалення волосся з інтимних місць.

Кожному салону, який програв суд, довелося виплатити Янів компенсацію розміром $15 тис. Транс не зупиняється на досягнутому і не приховує від своїх підписників у соціальних мережах, що вже готує кілька позовів проти гінекологів, які відмовилися його оглядати.

У Великобританії в останній редакції опитувальника для перепису населення, складеного Національним управлінням статистики, запропонували формулювання вказівки гендерної приналежності, що враховує можливість зміни ідентифікації протягом життя.

Жіночі правозахисні організації негайно обурилися і оголосили, що такий підхід до збору даних спотворить реальну статистичну картину.

Це може привести до того, що державні структури почнуть ухвалювати рішення, грунтуючись не на правдивій інформації про кількість жінок, їхній стан та потреби.

Аргументи обох сторін досить довго розглядали в різних судових інстанціях, зрештою Верховний Суд постановив, що в переписі все-таки потрібно вказувати стать, яка була при народженні.

До всіх цих подій приводом для конфліктів стало бажання транс-жінок брати участь у жіночих спортивних змаганнях національного та світового рівня. Олімпійський комітет у 2020-му схильний був задовольнити їхні вимоги, але жінки-спортсменки виступили проти, вважаючи це нечесною конкуренцією.

У неолімпійських видах спорту теж були подібні суперечки. Різкіше всіх висловилася чеська тенісистка, колишня перша ракетка світу та відкрита лесбійка Мартіна Навротілова: "Чоловік зараз вирішить стати жінкою, повиграє все, отримає цілий статок, а потім передумає. Нечесно дозволяти чоловікам змагатися серед жінок тільки тому, що вони змінили імʼя і вживають гормони".