Проклятие патернализма. Почему бюджетники никогда не станут финансово грамотными

Прочитал у Валерия Пекара (с отсылкой к тексту 2019 года Владислава Рашкована) сетования на отсутствие у украинцев финансовой грамотности, на засилие в головах украинцев левых взглядов и патернализма.

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Не понимаю только, почему причиной этого объявляется какой-то "олигархический консенсус". А в качестве лекарства — какое-то перевоспитание.

Я не вижу здесь ничьих происков и козней. Одна статистика, здравый смысл и окружающая среда.

Откуда финансовая грамотность у людей, за которых налоги платят работодатели?

В стране, где люди не являются налоговыми агентами, где банки существуют ради банков, где отсутствует фондовый рынок и накопительная пенсионная система и т.д. и т.п., — в такой стране финансовая грамотность не только не нужна — нет причин для ее существования.

Патернализм?

Какая еще идеология может иметь место в обществе, где большинство населения кормится со стола государства — из бюджета? С кем еще могут быть связаны их надежды и упования, как ни с этим всемогущим государством?

Левые взгляды?

Если люди рождаются у социальной кормушки, кормятся из нее целыми династиями — какие взгляды у них могут быть, кроме левых? (Разве что ксенофобские — насчет возможных конкурентов у этой кормушки).

Ничто из этого не исправляется перевоспитанием.

А только радикальным сокращением государства: численности государственных служащих, урезанием функций государства, переворачиванием контроля с головы на ноги.

Не государство контролирует зависимых граждан, а независимые граждане контролируют государство; не государство следит, чтобы были уплачены налоги, а налогоплательщики следят, как государство расходует их деньги.

Никакие идеологи, никакие партии, никакая пропаганда здесь не помогут.

Только миллионы "лавочников" — крепко стоящих на собственных ногах самоуверенных людей.

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