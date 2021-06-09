Непредсказуемый интеллект. Что общего между роботом-убийцей и роботом-пылесосом

На днях пылесос моей подруги сделал хозяйке приятный сюрприз. Без всяких команд с ее стороны скачал какую-то программу и приобрел новую функцию, которую по информации производителя вообще не должен был поддерживать.

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Когда говорят, что техника, которой мы пользуемся "умеет" что-то делать, имеют в виду удачно воплощенный замысел ее разработчиков. Только в данном случае компания, выпускающая роботов – пылесосов, вряд ли может быть заинтересована в самостоятельном бесплатном апгрейде уже проданных устройств.

Производителю выгодно обновление товарной линейки. У новых моделей должны появляться технические возможности, не доступные для предыдущих. Это стимулирует сбыт. Итак, "умный" пылесос действовал не в интересах разработчика, можно сказать, что он проявил независимую инициативу.

Банальная на первый взгляд бытовая история напомнила об одном крайне интересном инциденте, мелькнувшем в недавних новостях. В Ливии военные дроны-квадрокоптеры Kargu-2 производства турецкой компании STM выследили и расстреляли отступавшие войска фельдмаршала Халифы Хафтара — одной из сторон в многолетней гражданской войне в этой стране.

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Это было бы тривиальной военной операцией, если бы кто-то из людей отдал соответствующий приказ. Уникальность ситуации в том, что дроны приняли решение самостоятельно, а люди узнали о расстреле постфактум.

Необычный случай стал достоянием общественности потому, что инициативная группа при Совете Безопасности ООН подняла вопрос о запрете использования и выпуска военных роботов, способных вести огонь на поражение.

Консультант по вопросам безопасности, специализирующийся на беспилотных летательный аппаратах Захари Калленборн акцентировал внимание на рисках технических сбоев и ошибок, возникающих от того, что военная техника может начать стрельбу самостоятельно.

Однако, Kargu не просто оружие – это самообучающаяся система, которая сама идентифицирует цели, на основе имеющейся у нее информации, определяет тактику атаки. Несколько дронов могут координировать свои действия, что собственно и произошло в Ливии.

Причем, вполне очевидно, что речь идет не об ошибке или техническом сбое, а об инициативе, проявленной искусственным интеллектом.

Что общего между дроном-убийцей, атакующим военных в северной Африке и скромным роботом-пылесосом, убирающим частную квартиру в Киеве? Способность производить действия, которые "не заказывал" человек.

Сегодня эти действия вполне отвечают интересам хозяев. Роботы обладающие свободной волей пока существуют только в художественной литературе и кинематографе.

Однако, самообучающиеся системы искусственного интеллекта считаются очередным витком прогресса цивилизации именно потому, что способны самосовершенствоваться без участия человека.

Оборонные эксперты, обсуждающие инцидент с Kargu-2 говорят о самостоятельном решении, принятом роботами, как о чем-то из ряда вон выходящем. Но разве системы ИИ, окружающие нас в повседневной жизни, не принимают тысячи решений каждую минуту?

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Причем, делают они это, выполняя множество привычных нам операций, настолько привычных, что мы давно перестали обращать на них внимание. Роботы ставят себе задачи, исходя из информации, которую сами же и собирают.

Если когда-нибудь искусственный интеллект разовьется настолько, что у него появится собственная мотивация, идущая вразрез с желаниями человека, в реальности это может выглядеть гораздо хуже, чем в популярных фантастических фильмах.

Скорость операций и многозадачность дадут ИИ преимущество в противостоянии с людьми. Важно не упустить момент, когда искусственный интеллект впервые проявит волю, отличную от нашей.

Кстати, как мы об этом узнаем?