"Большая приватизация" и ее враги: как Украина подходит к старту продаж крупнейших объектов

Приватизация в Украине — это почти тридцатилетняя история невыполненных обещаний и мнимых золотых гор. Последний крупный успех приватизации — продажа "Криворожстали" индийскому "Арселормиттал" за 4,8 млрд долларов — состоялся еще в далеком 2005 году.

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С тех пор политики часто и много говорили о приватизации: власть — о том, как приватизация полезна для привлечения иностранных инвестиций, оппозиция — о том, что власть разбазаривает национальные богатства.

Такая постоянная смена ролей происходит вот уже 15 лет, что негативно влияло, как на потенциальную стоимость объектов, так и на увеличение расходов государственного бюджета по их содержанию. Разговоров было очень много, результатов — недостаточно.

В течение многих лет ситуация в Фонде госимущества, который непосредственно отвечает за управление гособъектами и подготовку к процедуре приватизации, оставалась, в целом, неизменной.

Одни и те же лица время от времени сменяли друг друга на должностях, продолжая рассказывать о баснословной выгоде от потенциальной продажи предприятий. Но кроме красивых заявлений, ничего толком не менялось, а весь потенциал оставался только на бумаге.

Тихий омут в сфере управления государственным имуществом позволил влиятельным финансовым и политическим кругам построить вокруг объектов целую коррупционную империю.

Ветер перемен?

ФГИ, как и вся государственная машина, требовал немедленной и серьезной перезагрузки для элементарного выполнения поставленных перед ним задач. Все это как нельзя кстати подходило под политическую программу команды Владимира Зеленского и уже вскоре Фонд получил возможность перезапустить процесс приватизации. В сентябре 2019 года перед новым руководством фонда были поставлены четкие задачи: избавить предприятия от коррупционной составляющей, наладить их хозяйственную деятельность и подготовить к процедуре приватизации.

Спустя полтора года мы можем сказать, что с поставленной задачей команда главы Фонда Сенниченко справляется. За это время была успешно запущена реформа процедуры приватизации и аренды государственного имущества, на многих предприятиях произошла смена руководства — достаточно вспомнить недавнюю историю с восстановлением контроля государства над "Центрэнерго", которое считалось вотчиной Игоря Коломойского.

С начала 2020 года около 4 млрд грн поступили в государственный бюджет. А ведь это был первый год пандемии и карантинных ограничений — абсолютно новых реалий, к которым никто в мире не был готов.

Демонополизация спиртовой отрасли стала важным шагом для привлечения более миллиарда гривен в национальную экономику, что положительно влияет не только на бюджет, но и на рост качества продукции для потребителя.

Отдельно можно вспомнить об инициативе по приватизации нефункционирующих пенитенциарных учреждений, которую сейчас проводит Министерство юстиции совместно с Фондом. Важно отметить, что аукционы проходят на базе электронной платформы ProZorro.Продажи, которая обеспечивает прозрачность аукциона и тем самым мотивирует национального и иностранного инвестора принимать в них участие. Последний аукцион по продаже бывшей колонии во Львове принес бюджету более 400 млн грн.

Несмотря на позитивную динамику, главные результаты приватизации еще впереди. Только в марте 2021 года Верховная Рада сняла ограничение на проведение аукционов "Большой приватизации" — объектов, оценочная стоимость которых превышает 250 млн гривен. Пока оно действовало, Фонд юридически был лишен возможностей и средств для подготовки объектов Большой приватизации к будущей процедуре продажи.

Решение действовало с апреля 2020 года и было связано с началом пандемии COVID-19, а также общей тенденцией падения показателей финансовых рынков. Спустя год ситуация изменилась кардинальным образом: мировые рынки растут, инвесторы готовы к новым крупным сделкам, что способствует проведению аукционов по продаже объектов Большой приватизации.

Повышение ставок

Особняком среди объектов Большой приватизации стоит Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), объединяющая два комбината по добыче и обработке титановых руд в Вольногорске Днепропетровской области и Иршанске Житомирской области. Потенциальную продажу ОГХК справедливо сравнивают с продажей "Криворожстали" в далеком 2005 году.

ОГХК также является крупнейшим предприятием по своему профилю в Европе, представляя серьезный интерес для иностранных инвесторов. Предыдущие два года Фонд госимущества, который является управляющим органом предприятия, проводил работу по оптимизации производственных процессов, а также улучшению финансовых результатов компании: уже в 2020 году прибыль предприятия выросла в 3,5 раза — со 100 млн в 2019-м до 340 в 2020-м.

Стартовая цена, оглашенная ФГИ после процедуры оценки со стороны приватизационного советника в апреле 2021 года составила 3,7 млрд гривен. На ОГХК претендуют 13 международных компаний, преимущественно из Японии и Австралии, и это точно подогреет аукционную цену. Прозрачность процедуры продажи, наличие всех необходимых документов, а также участие авторитетного приватизационного советника — BDO Украина — являются индикаторами важности этой сделки для государственного собственника.

Интерес международных инвесторов к продаже ОГХК можно считать крупным достижением, поскольку продажа активов такого масштаба — единичные случаи не только в Украине, но и в мире.

Впрочем, не ОГХК единым: уже в этом году Фонд госимущества планирует реализовать еще несколько крупных инвестиционных проектов.

Речь идет о продаже Первого киевского машиностроительного завода (бывшего "Большевика") и "Президент-Отеля", которые также находятся под управлением ФГИ. Еще несколько проектов планируют реализовать в регионах, а общая сумма средств, которые государство планирует получить в ходе приватизации-2021 составляет 12 млрд гривен.

Несмотря на скепсис экспертов, приватизация — важная реформа в контексте развития современной Украины. Прежде всего, речь идет о сэкономленных бюджетных средствах, которые вымывались из госпредприятий посредством коррупционных схем. Фонд убрал эти схемы, доказав, что в Украине можно работать честно, прозрачно, в интересах страны и граждан.

Очень хочется надеяться, что здравый смысл все же победит. Украина — ведь Европа?