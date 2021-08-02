Будьте уместны. Что надевать на свадьбу, на вечеринку, в театр и в ресторан

Критериев определения того, стильный образ или нет, существует несколько. Но самый главный из них — уместность того или иного наряда в предложенных обстоятельствах. Например, даже в офисе без строгого дресс-кода вечернее платье будет неуместным. И если с дневными образами разобраться не так и сложно, то с более торжественными часто возникают сложности. О них и предлагаю поговорить.

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Что надевать, если вы гость на свадьбе?

Сегодня хорошим тоном стало предлагать гостям цветовую гамму для нарядов. Это нужно для того, чтобы молодожены и гости хорошо выглядели на фото и видео, а картинка торжества была гармоничной. Поэтому не стоит демонстративно нарушать гармонию и приходить в красном на свадьбу в пастельных тонах.

Важно

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Для женщин на свадебном торжестве допустимы платья миди и макси, комбинезоны, брючные костюмы и брюки с блузками.

Обувь: босоножки, мюли, слигбэки и туфли. Сумочки: клатчи, на плечо, за исключением кросс-боди.

Неуместны очень сексуальные, открытые наряды, активные выразительные принты, большие сумки.

[ + – ] Для женщин на свадебном торжестве допустимы платья миди и макси, комбинезоны, брючные костюмы и брюки с блузками.

Для мужчин уместны: костюм синего или светлых тонов, брюки и рубашка, жилеты. Черному костюму на свадьбе не место, за очень редким исключением. Рубашки с коротким рукавом, поло, футболки и джинсы не подходят.

Если свадьба демократичная, можно обувать городские кроссовки, если более торжественная — туфли. Мокасины, топ-сайдеры, босоножки и спортивные кроссовки оставляйте дома.

[ + – ] Черному костюму на свадьбе не место.

Что надевать в театр?

Сегодня в Украине крайне редко происходят события такого масштаба, чтобы на них было уместным надевать дорогое платье в пол и фамильные драгоценности. Поэтому выбирайте более демократичные варианты: платья миди из тканей с блеском, брючные костюмы с сияющими топами, комбинезоны. Важное условие — фактура тканей. Здесь уместны блеск, выразительная отделка и объемные аксессуары с камнями. Мужчинам желательно сменить джинсы на брюки и добавить пиджак.

[ + – ] В театр выбирайте демократичные варианты: платья миди из тканей с блеском, брючные костюмы с сияющими топами, комбинезоны.

Что надевать на корпоративную вечеринку?

Если нет четко прописанного дресс-кода, обратите внимание на место проведения ивента. В паб подойдет любимый кэжуал, а если это ресторан, лучше одеться чуть нормальнее. Речь не о вечерних платьях, а о смене привычного комплекта футболка+джинсы на более интересные комбинации. К примеру, брюки и топ — для женщин, брюки и смелая рубашка для мужчин.

Если вечеринка намечена в ресторане, будут уместны коктейльные наряды, высокие каблуки и креативные сумочки.

[ + – ] Если нет четко прописанного дресс-кода, обратите внимание на место проведения ивента.

Что надевать в ресторан?

Времена, когда для того, чтобы поесть вне дома, нужно было специально одеваться прошли — и сегодня в рестораны ходят кто в чем. И все же, если вы идете в ресторан с красивым интерьером и/или высоким ценником, выбирайте отличную от повседневной одежду. Например, яркую обувь, вечернюю блузку или смелое платье. Мужчины также могут сменить джинсы на брюки и надеть пиджак.