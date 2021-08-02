Будьте доречні. Що одягати на весілля, на вечірку, в театр і в ресторан

Критеріїв визначення того, стильний образ чи ні, існує кілька. Але найголовніший з них — доречність того чи іншого наряду в запропонованих обставинах. Наприклад, навіть в офісі без суворого дрескоду вечірню сукню буде недоречним. І якщо з денними образами розібратися не так і складно, то з більш урочистими часто виникають складності. Про них і пропоную поговорити.

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Що одягати, якщо ви гість на весіллі?

Сьогодні хорошим тоном стало пропонувати гостям колірну гамму для нарядів. Це потрібно для того, щоб молодята і гості добре виглядали на фото і відео, а картинка торжества була гармонійною. Тому не варто демонстративно порушувати гармонію і приходити в червоному на весілля у пастельних тонах.

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Для жінок на весільному торжестві допустимі сукні міді та максі, комбінезони, брючні костюми і штани з блузками.

Взуття: босоніжки, Мюлі, слігбеки і туфлі. Сумочки: клатчі, на плече, за винятком крос-боді.

Недоречні дуже сексуальні, відкриті наряди, активні виразні принти, великі сумки.

[ + – ] Для жінок на весільному торжестві допустимі плаття міді і максі, комбінезони, брючні костюми і брюки з блузками

Для чоловіків доречні: костюм синього або світлих тонів, штани і сорочка, жилети. Чорного костюму на весіллі не місце, за дуже рідкісним винятком. Сорочки з коротким рукавом, поло, футболки і джинси не підходять.

Якщо весілля демократичне, можна взувати міські кросівки, якщо урочистіше — туфлі. Мокасини, топ-сайдери, босоніжки і спортивні кросівки залишайте вдома.

[ + – ] Червоному костюму на весіллі не місце

Що одягати в театр?

Сьогодні в Україні вкрай рідко відбуваються події такого масштабу, щоб на них було доречним надягати дороге плаття в підлогу і фамільні коштовності. Тому вибирайте демократичніші варіанти: сукні міді з тканин з блиском, брючні костюми з блискучими топами, комбінезони. Важлива умова — фактура тканин. Тут доречні блиск, виразна обробка і об'ємні аксесуари з каменями. Чоловікам бажано змінити джинси на штани і додати піджак.

[ + – ] В театр вибирайте демократичні варіанти: плаття міді з тканин з блиском, брючні костюми з блискучими топами, комбінезони.

Що одягати на корпоративну вечірку?

Якщо немає чітко прописаного дрескоду, зверніть увагу на місце проведення івенту. В паб підійде улюблений кежуал, а якщо це ресторан, краще одягнутися трохи нормальніше. Йдеться не про вечірні сукні, а про зміну звичного комплекту футболка+джинси на цікавіші комбінації. Наприклад, штани і топ — для жінок, штани і смілива сорочка для чоловіків.

Якщо вечірка буде в ресторані, стануть доречними коктейльні вбрання, високі підбори і креативні сумочки.

[ + – ] Якщо немає чітко прописаного дрес-коду, зверніть увагу на місце проведення заходу.

Що одягати в ресторан?

Часи, коли для того, щоб поїсти поза домом, потрібно було спеціально одягатися пройшли — і сьогодні в ресторани ходять хто у чому. І все ж, якщо ви йдете в ресторан з красивим інтер'єром і/або високим цінником, вибирайте відмінний від повсякденного одяг. Наприклад, яскраве взуття, вечірню блузку або сміливе плаття. Чоловіки також можуть змінити джинси на штани і надіти піджак.