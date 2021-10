Чаку Берри – 95 лет. Под его музыку отплясывали Траволта и Турман в "Криминальном чтиве"

18 октября "отцу рок-н-ролла" Чаку Берри исполнилось бы 95 лет. До этого почтенного возраста Чак не дожил всего пяток – он ушел в 90. Если Элвиса Пресли (1935 – 1977) называют королем рок-н-ролла, то Чак Берри (1926-2017) был отцом этого жанра, перевернувшего музыку XX века.

Чак по праву занимает пятое место по версии журнал Rolling Stone в рейтинге "50 величайших исполнителей всех времен". Непроста Джон Леннон как-то бросил: "Если вы захотите дать рок-н-роллу имя, то можно его назвать "Чак Берри". А мне посчастливилось побывать на его концерте, когда музыканту было 80 лет. Но возраст ничем не давал себя знать: в его внешности и поведении было много мальчишеского.

[ + – ] Chuck Berry Roll Over Beethoven

Пару слов о значении Берри. В чем была его революционность как музыканта? Берри исполнял, как и многие его темнокожие ровесники в США ритм-энд-блюз, но при этом он слушал много белой музыки в стиле кантри, откуда он взял задор. А в 1955 году он записал свой трек Maybellene, который взлетел на вершины штатовских хит-парадов – это уже был "чистый" рок-н-ролл – гремучая смесь блюза и кантри. В этой заводной вещи прямо "горит" электро-гитарная аранжировка, а автор рассказывает о любовно-автомобильной гонке: "Я увидал Мэйбеллин в Купе Де Виль — кадиллак катится по пустой дороге, но никто не потягается с моим восьмицилиндровым Фордом. Кадиллак идет под девяносто пять, мы с ней бок о бок, едем бампер в бампер…»

После он выдает пачку хитов, повлиявших на всех исполнителей рок-н-ролла от Элвиса до битлов: Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Carol, Johnny B. Goode.

Я его вживую слышал в 2007 году. Рядом с клубом, где он должен был выступить, столпотворение. И неудивительно – ведь Чак Берри не только изобрел рок-н-ролл, но сделал эту музыку осмысленной и авторской. Именно поэтому от нее фанател и Квентин Тарантино: под "You Never Can Tell" Берри стильно отплясывал Джон Траволта с Умой Турман в "Криминальном чтиве". И к Чаку снова возродился интерес, потому публика возле ночного клуба являла собой пеструю смесь "отцов и детей".

Было уже 23:00, а звезда все не являлась. Оказывается он, приземлившись в аэропорту, потребовал машину и мчится сюда, будучи сам за рулем – прямо, как в своем первом хите Maybellene.

В 23:35 к рассерженному народу осмелился выйти конферансье: "Пять минут назад порог клуба пересек Чак Берри". От воплей чуть не обвалился потолок!

Звезда объявилась без двадцати двенадцать ночи! Алая рубашка, усыпанная серебряными блестками, красная гитара, серые брюки в рубчик и белая адмиральская фуражка с золотыми венками на козырьке. Дождались!

Сила его имени такова, что некоторые девицы тут же истерически закричали: "Чак, я тебя люблю!" В облике этого красивого 80-летнего мужчины не было ничего старческого.

Настраивать аппаратуру приходилось на ходу, поэтому гитара Чака неподконтрольно завыла. После одного из фоновых шумов он даже отпрянул от микрофона, но не прекратил петь.

Берри безыскусно играл риффами, но его инструмент источал буквально электрический поток радости. А гитара была, словно часть его тела, казалось, что в струнах, как венах, текла его настоящая кровь. Это сложно объяснить, но Чак с гитарой был одним целым.

Пел он в традиционном для блюза разговорном стиле, и любое его слово вызывало доверие. Этот разговор подкреплялся живой, непосредственной мимикой.

Как ни парадоксально, места на танцполе всем хватало, хотя явилось в тот вечер в клуб не меньше трех тысяч человек. И все это потому, что в его музыке отсутствовала агрессия, только доброта. И хоть название его главного хита в переводе звучит "Подвинься, Бетховен" ("Roll Over Beethoven"), он не сбрасывал классиков с "парохода современности", он только попросил их раздвинуть ряды, чтобы встать рядом. И затанцевать!

"Отец рок-н-ролла" пригласил позажигать на сцену девицу и парня. Уж они постарались! Девица делала конвульсивные движения полуголой спиной, а парень демонстрировал вертикальную растяжку ног в непосредственной близости от кумира. Случилась настоящая рок-н-ролльная жара!

Когда я протянул девушке номерок в гардеробе, ее внезапно сильно стукнуло разрядом статического электричества. Натер подошвами, выплясывая буги-вуги. "Вот она, электрическая сила рок-н-ролла", – сказал я, и мы оба рассмеялись.