95 років Чаку Беррі. Я був свідком того, як запалював "батько рок-н-ролу"

18 жовтня "батьку рок-н-ролу" Чаку Беррі виповнилося б 95 років. До цього поважного віку Чак не дожив усього п'ять — він пішов у 90. Якщо Елвіса Преслі (1935 — 1977) називають королем рок-н-ролу, то Чак Беррі (1926-2017) був батьком цього жанру, котрий перевернув музику XX століття.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Чак по праву посідає п'яте місце за версією журналу Rolling Stone у рейтингу "50 найвидатніших виконавців усіх часів". Неспроста Джон Леннон якось кинув: "Якщо ви захочете дати рок-н-ролу ім'я, то можна його назвати "Чак Беррі". А мені пощастило побувати на його концерті, коли музиканту було 80 років. Але вік нічим не давався взнаки: в його зовнішності та поведінці було багато хлоп'ячого.

Кілька слів про значення Беррі. У чому була його революційність як музиканта? Беррі виконував, як і більшість його темношкірих ровесників у США ритм-енд-блюз, але при цьому він слухав багато білої музики в стилі кантрі, звідки він взяв запал. А в 1955 році він записав свій трек Maybellene, який злетів на вершини штатівських хіт-парадів — це вже був "чистий" рок-н-рол — гримуча суміш блюзу та кантрі. У цій жвавій промові прямо "горить" електро-гітарне аранжування, а автор розповідає про любовно-автомобільну гонку: "Я побачив Мейбелін у Купе Де Віль — каділак котиться по порожній дорозі, але ніхто не потягається з моїм восьмициліндровим Фордом. Каділак йде під дев'яносто п'ять, ми з нею пліч-о-пліч, їдемо бампер у бампер...»

Після він видає пачку хітів, що вплинули на всіх виконавців рок-н-ролу від Елвіса до бітлів: Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Carol, Johnny B. Goode.

Я його вживу чув у 2007 році. Поруч із клубом, де він повинен був виступити, стовпотворіння. Воно й не дивно — адже Чак Беррі не тільки винайшов рок-н-рол, але зробив цю музику осмисленою та авторською. Саме тому від неї фанатів і Квентін Тарантіно: під "You Never Can Tell" Беррі стильно витанцьовував Джон Траволта з Умою Турман у "Кримінальному чтиві". І до Чака знову відродився інтерес, тому публіка біля нічного клубу являла собою строкату суміш "батьків і дітей".

Було вже 23:00, а зірка все не була. Виявляється він, приземлившись в аеропорту, вимагав машину і мчить сюди, будучи сам за кермом — прямо, як у своєму першому хіті Maybellene.

Важливо

Давид Черкаський: наша людина-оркестр

О 23:35 до розсердженого народу наважився вийти конферансьє: "П'ять хвилин тому поріг клубу перетнув Чак Беррі". Від криків мало не впала стеля!

Зірка з'явилася за двадцять хвилин до дванадцятої ночі! Червона сорочка, усипана срібними кульками, червона гітара, сірі штани в рубчик і білий адміральський кашкет із золотими вінками на козирку. Дочекалися!

Сила його імені така, що деякі дівиці одразу ж істерично закричали: "Чак, я тебе люблю!" У вигляді цього красивого 80-річного чоловіка не було нічого старечого.

Налаштовувати апаратуру доводилося на ходу, тому гітара Чака непідконтрольно завила. Після одного з фонових шумів він навіть відсахнувся від мікрофона, але не припинив співати.

Беррі нехитро грав рифами, але його інструмент виділяв буквально електричний потік радості. А гітара була, немов частина його тіла, здавалося, що в струнах, як у венах, текла його справжня кров. Це складно пояснити, але Чак із гітарою був одним цілим.

Співав він у традиційному для блюзу розмовному стилі, але будь-яке його слово викликало довіру. Ця розмова підкріплювалася живою, безпосередньою мімікою.

Важливо

Професіонал. Що значив Жан-Поль Бельмондо для світового кіно в XX столітті

Як не парадоксально, місця на танцполі всім вистачало, хоча прийшло в той вечір у клуб не менше трьох тисяч осіб. І все це тому, що в його музиці була відсутня агресія, тільки доброта. І хоч назва його головного хіта в перекладі звучить "Посунься, Бетховен" ("Roll Over Beethoven"), він не скидав класиків з "пароплава сучасності", він тільки попросив їх розсунути ряди, щоб стати поруч. І затанцювати!

"Батько рок-н-ролу" запросив позапалювати на сцену дівчину і хлопця. Вже вони постаралися! Дівиця робила конвульсивні рухи напівголою спиною, а хлопець демонстрував вертикальну розтяжку ніг у безпосередній близькості від кумира. Сталася справжня рок-н-рольна спека!

Коли я простягнув дівчині номерок у гардеробі, її раптово сильно стукнуло розрядом статичної електрики. Натер підошвами, витанцьовуючи бугі-вугі. "Ось вона, електрична сила рок-н-ролу", — сказав я, і ми обидва розсміялися.