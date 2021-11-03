В заложниках у климата. Почему "зеленый курс" не имеет альтернативы для человечества

В Глазго без больших результатов завершился климатический саммит глав ведущих государств. Подтверждена прежняя стратегия на декарбонизацию без каких-то дополнительных мер.

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Несмотря на уже большую вовлеченность масс в этот климатический процесс, многие до сих пор не знают важных его моментов. Кратко пройдусь по основным.

Первое и главное. Даже если человечеству удастся резко уменьшить объемы выбросов парниковых газов, концентрация СО2 в атмосфере (примерно 420-450 ppm) не уменьшится еще столетия.

Т.е. не только нам, но детям, внукам и скорее всего правнукам придется жить при повышении глобальной температуры еще на 2 градуса. Т.е. приспосабливаться к новым климатическим параметрам все равно придется.

ВИЭ тоже имеет большой углеродный след. Например, ветровой турбине надо работать 15-25 лет, чтобы компенсировать углеродные затраты на ее производство и обслуживание (сталь, медь, углепластик, ремонтные и профилактические работы). Это примерно весь срок турбины без капитального ремонта. Похожая ситуация с солнечными панелями.

Рост концентрации СО2 в атмосфере ответственен за 20-25% подъема урожайности. Углерод – одна из основ строительства "тела" растений. Например, из нынешнего сбора зерна в России в 120 млн. тонн прибавка в 25 млн. тонн обеспечена ростом концентрации СО2. То же относится к другим сельхозкультурам – от кормовых трав и корнеплодов до плодовых. Тот же метод используют, кстати, в теплицах – закачивают в них углекислый газ, чтобы повысить урожайность.

Важно

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Рост концентрации СО2 и потепление увеличивают и продуктивность лесов, которые улавливают СО2. На постсоветском пространстве этот рост за последние 30 лет – на 15-20%.

Потепление морей увеличивает продуктивность фитопланктона, который выделяет до 40-50% всего кислорода планеты. Сейчас фитопланктон начинает смещаться в полярные моря. Т.е. Земля запустила свой природный ответ на рост концентрации парниковых газов.

В 1980-е в том же СССР "зеленый курс" объясняли более понятно: улучшение экологической обстановки. И это верно. С тем же углем в качестве топлива (и выплавки металла) надо заканчивать как можно скорее. Микрочастицы после сжигания угля – одна из главных причин легочных заболеваний. Транспорт с ДВС тоже надо удалять из городов, так как и он своими выбросами отрицательно действует на наше здоровье. Заменять электромобилями.

Если человечеству так объяснять причины перехода на "зеленый курс", то дело пойдет быстрее.

Первоисточник: телеграм-канал автора.