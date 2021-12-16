Блеф высшего уровня. Четыре причины, по которым Россию не отключат от SWIFT

Ведущие аналитики Запада и Азии скептически оценивают угрозы Соединенных Штатов отключить РФ от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и тем более запретить американскому бизнесу использовать доллар для расчетов с российскими компаниями и предприятиями. Почему?

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Если коротко, то:

во-первых, больше всего от таких американских санкций выиграет Китай, так как. тут же займет все освободившиеся ниши на российских рынках с осуществлением расчетов по заключенным сделкам исключительно в юанях;

во-вторых, китайские компании и предприятия смогут покупать сырье в России по ценам ниже их рыночной стоимости;

в-третьих, производители стран Евросоюза и США могут получить ценовой шок на рынках сырья, что очень быстро у них подтолкнет вверх и так довольно высокую инфляцию;

в-четвертых, рост цен на сырье для американских производителей заставит ФРС США еще более ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ключевую ставку, что в свою очередь столкнет в рецессию закредитованную американскую экономику.

В итоге, в чистом выигрыше окажется Китай, а страны ЕС, США и РФ пусть и в разной степени, но неизбежно пострадают.

Западу это нужно? Такое впечатление, что только украинская власть не знает главное правило международной политики: мы не нужны тем, кто сильнее нас; нам не нужны те, кого сильнее мы.

Только украинская власть может верить в то, что США отключат РФ от системы SWIFT.

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