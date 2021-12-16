Блеф найвищого рівня. Чотири причини, через які Росію не відключать від SWIFT

Провідні аналітики Заходу та Азії скептично оцінюють загрози Сполучених Штатів відключити РФ від системи SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів) і тим більше заборонити американському бізнесу використати долар для розрахунків з російськими компаніями та підприємствами. Чому?

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Якщо коротко, то:

по-перше, найбільше від таких американських санкцій виграє Китай, оскільки тут же займе всі ніші, котрі звільнилися на російських ринках зі здійсненням розрахунків за укладеними угодами винятково в юанях;

по-друге, китайські компанії та підприємства зможуть купувати сировину в Росії за цінами нижчими від їхньої ринкової вартості;

по-третє, виробники країн Євросоюзу та США можуть отримати ціновий шок на ринках сировини, що дуже швидко в них підштовхне вгору і так досить високу інфляцію;

по-четверте, зростання цін на сировину для американських виробників змусить ФРС США ще більше посилити грошово-кредитну політику та підняти ключову ставку, що у свою чергу зіткне в рецесію закредитовану американську економіку.

У результаті, у чистому виграші опиниться Китай, а країни ЄС, США та РФ нехай і по-різному, але неминуче постраждають.

Заходу це потрібно? Таке враження, що тільки українська влада не знає головне правило міжнародної політики: ми не потрібні тим, хто сильніший за нас; нам не потрібні ті, за кого сильніші ми.

Тільки українська влада може вірити в те, що США відключать РФ від системи SWIFT.

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