Геополитический форс-мажор как шанс снять долговую удавку

Если Украина в ближайшее время не воспользуется возможностью реструктуризировать госдолг — это будет непростительной ошибкой.

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Украине нужно инициировать переговоры в рамках:

Лондонского клуба — реструктуризация долга перед частными кредиторами. Парижского клуба — реструктуризация долгов перед другими государствами и международными финансовыми организациями, в том числе перед МВФ. Реструктуризация долгов по внутреннему долгу (ОВГЗ).

Как показывают методические рекомендации МВФ, в рамках лондонского и парижского клубов зафиксировано несколько сотен реструктуризаций для более 90 стран.

То есть тема реструктуризации долга весьма распространена, несмотря на навязываемые нам стереотипы о том, что нужно платить по долгам до "последнего украинца".

Если война и потеря минимум 30% экономического потенциала — не повод для реструктуризации, то что тогда можно назвать достаточной причиной?!

Наши условия по реструктуризации:

Отсрочка погашения на 20 лет. Списание 50% долга. Снижение процентной ставки до 1-2% (кроме долгов МФО, где ставка уже низкая).

Все ресурсы государства сейчас должны направляться на оборону, социальную систему и стабилизацию экономики.

А после войны — на восстановление и рост.

Никто не говорит об отказе от долгов.

Но отдавать их можно лишь после решения задач выживания государства.

Кстати, справедливая реструктуризация не только финансово нас оздоровит, но и создаст предпосылки для правильного формирования линейки долгов в будущем.

Тем более, что сейчас и в ближайшее время нас никто не будет кредитовать ни на внешнем, ни на внутреннем долговом рынке.

А помощь стран-доноров и даже МВФ не зависит от реструктуризации (есть возможность для исключений общего правила).

Ведущие экономисты по долгу Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхард несколько лет назад обосновали обязательную для кредиторов коценпцию реструктуризации долгов развивающихся стран в период глобального кризиса.

Сегодня любую другую позицию можно расценивать как финансовое мародерство.

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