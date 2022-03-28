Геополитический форс-мажор как шанс снять долговую удавку
"Если война и потеря минимум 30% экономического потенциала — не повод для реструктуризации, то что тогда можно назвать достаточной причиной?!" Мнение.
Если Украина в ближайшее время не воспользуется возможностью реструктуризировать госдолг — это будет непростительной ошибкой.
Украине нужно инициировать переговоры в рамках:
- Лондонского клуба — реструктуризация долга перед частными кредиторами.
- Парижского клуба — реструктуризация долгов перед другими государствами и международными финансовыми организациями, в том числе перед МВФ.
- Реструктуризация долгов по внутреннему долгу (ОВГЗ).
Как показывают методические рекомендации МВФ, в рамках лондонского и парижского клубов зафиксировано несколько сотен реструктуризаций для более 90 стран.
То есть тема реструктуризации долга весьма распространена, несмотря на навязываемые нам стереотипы о том, что нужно платить по долгам до "последнего украинца".
Если война и потеря минимум 30% экономического потенциала — не повод для реструктуризации, то что тогда можно назвать достаточной причиной?!
Наши условия по реструктуризации:
- Отсрочка погашения на 20 лет.
- Списание 50% долга.
- Снижение процентной ставки до 1-2% (кроме долгов МФО, где ставка уже низкая).
Все ресурсы государства сейчас должны направляться на оборону, социальную систему и стабилизацию экономики.
А после войны — на восстановление и рост.
Никто не говорит об отказе от долгов.
Но отдавать их можно лишь после решения задач выживания государства.
Кстати, справедливая реструктуризация не только финансово нас оздоровит, но и создаст предпосылки для правильного формирования линейки долгов в будущем.
Тем более, что сейчас и в ближайшее время нас никто не будет кредитовать ни на внешнем, ни на внутреннем долговом рынке.
А помощь стран-доноров и даже МВФ не зависит от реструктуризации (есть возможность для исключений общего правила).
Ведущие экономисты по долгу Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхард несколько лет назад обосновали обязательную для кредиторов коценпцию реструктуризации долгов развивающихся стран в период глобального кризиса.
Сегодня любую другую позицию можно расценивать как финансовое мародерство.Важно