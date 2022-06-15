Россия заплатит. Кто будет первым в очереди за активами РФ

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Как показывает опыт Ирана, жертвы политического режима мало что получают от Запада: заблокированные активы центрального банка страны используют для торгов по "новой иранской сделке". Так же делали и в рамках "старой сделки" с действующей властью. Но беспрецедентность войны РФ против Украины оставляет шанс на то, что часть российских активов будет использована для компенсации убытков нашей страны.

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Украинский миллиардер Ринат Ахметов уже заявил, что планирует подать иски против РФ и взыскать до 20 млрд долларов за потерянные активы. А теперь вопрос: у кого больше шансов что-либо получить в международных судах за счет заблокированных активов РФ — у Ахметова и его юристов или у жителя Мариуполя, потерявшего квартиру в хрущевке? Вопрос риторический.

На мой взгляд, в Украине нужно принять специальный закон, согласно которому наш Минюст становится единственным уполномоченным от лица населения и бизнеса вести работу по взысканию компенсаций за счет активов РФ.

То есть Минюст собирает заявки на компенсацию внутри страны (бизнес, население) и подает в международные суды коллективный иск. А затем, по мере наложения взыскания на активы РФ, выплачивает полученную компенсацию согласно строгой очередности: сперва компенсацию получает население, затем — малый и средний бизнес, затем — государство, а уж в последнюю очередь — олигархи и их ФПГ.

Это должно походить на очередность при удовлетворении требований кредиторов при процедуре банкротства. Мы уже имеем опыт, когда 3 млрд долларов, полученных Нафтогазом от Газпрома по иску в Стокгольмском арбитраже ушли неизвестно куда, включая выплату безумных бонусов топам госкомпании.

Мне не жалко, если Ахметов получит за счет активов РФ 20 млрд долларов. Может, он даже построит за них новый, современный меткомбинат, а не купит особняк на юге Франции или самую дорогую квартиру в Лондоне. Но сейчас мы не можем позволить себе принцип студенческого общежития: "кто раньше встал — того и тапки".

В вопросе взыскания ущерба с РФ должна быть системная государственная политика с одним истцом и четким распределением компенсации между пострадавшими, исходя из социального принципа, а не по ранжиру крутости юристов. Возможно, это дележ шкуры неубитого медведя, но олигархи зря времени не теряют. Так почему Минюст должен терять?

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