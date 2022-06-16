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Мнения Российско-украинская война

Смертельная опасность. Среди самых распространенных причин смерти в Украине появилась новая

"Возможность внезапной гибели от ракетного или любого другого обстрела стала частью украинской повседневности, как смерть от инсульта, инфаркта, пневмонии или рака. От нее не отвернуться и не забыться". Мнение.

Светлана Чунихина
Светлана Чунихина
Политический психолог
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ХОГА, обстрел, Харьков, площадь Свободы
Фото: 24 Канал | Здание Харьковской военно-гражданской администрации после обстрела. Количество жертв исчисляется десятками

Видимо, на пути от шока через отрицание, гнев и депрессию я понемногу приближаюсь к принятию. И все чаще теперь думаю о том, что война, по большому счету, мало что меняет. Не то чтобы до войны мы были бессмертны, а теперь вдруг стали смертны. Нет. И до войны были, и в воландовском смысле — внезапно смертны. Просто в тройку самых вероятных причин умереть — сердечные патологии, легочные и рак — внедрилась четвертая: последствия ракетного обстрела (или любого другого).

Но да. Возможность внезапной гибели теперь стала частью украинской повседневности. От нее не отвернуться, не забыться.

В философии принцип "помни о смерти" считается самым прегнантным в плане прозрений. В психотерапии неизлечимых больных принятие неизбежной и скорой смерти часто бывает катализатором стремительного личностного роста. Теперь это наш принцип и наш призыв к росту.

Мы живем в хрупком мире. Хрупкой жизнью. И все, что есть вокруг, звенит одной тонкой хрустальной нотой любви.

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