Смертельная опасность. Среди самых распространенных причин смерти в Украине появилась новая

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Видимо, на пути от шока через отрицание, гнев и депрессию я понемногу приближаюсь к принятию. И все чаще теперь думаю о том, что война, по большому счету, мало что меняет. Не то чтобы до войны мы были бессмертны, а теперь вдруг стали смертны. Нет. И до войны были, и в воландовском смысле — внезапно смертны. Просто в тройку самых вероятных причин умереть — сердечные патологии, легочные и рак — внедрилась четвертая: последствия ракетного обстрела (или любого другого).

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Но да. Возможность внезапной гибели теперь стала частью украинской повседневности. От нее не отвернуться, не забыться.

В философии принцип "помни о смерти" считается самым прегнантным в плане прозрений. В психотерапии неизлечимых больных принятие неизбежной и скорой смерти часто бывает катализатором стремительного личностного роста. Теперь это наш принцип и наш призыв к росту.

Мы живем в хрупком мире. Хрупкой жизнью. И все, что есть вокруг, звенит одной тонкой хрустальной нотой любви.

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Война миров. За что воюют россияне и украинцы

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