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Думки Російсько-українська війна

Смертельна небезпека. Серед найпоширеніших причин смерті в Україні з'явилася нова

"Можливість раптової загибелі від ракетного або будь-якого іншого обстрілу стала частиною української повсякденності, як смерть від інсульту, інфаркту, пневмонії чи раку. Від неї не відвернутися і не забутися". Думка.

Світлана Чуніхіна
Світлана Чуніхіна
Політичний психолог
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ХОДА, обстріл, Харків, площа Свободи
Фото: 24 Канал | Будівля Харківської військово-цивільної адміністрації після обстрілу. Кількість жертв обчислюється десятками

Мабуть, по дорозі від шоку через заперечення, гнів і депресію я потроху наближаюся до прийняття. І все частіше тепер думаю про те, що війна, за великим рахунком, мало що змінює. Не те щоб до війни ми були безсмертні, а тепер раптом стали смертними. Ні. І до війни були, і у воландівському значенні — раптово смертні. Просто в трійку найімовірніших причин померти — серцеві патології, легеневі та рак — запровадилася четверта: наслідки ракетного обстрілу (або будь-якого іншого).

Але так. Можливість раптової загибелі наразі стала частиною української повсякденності. Від неї не відвернутися, не забутися.

У філософії принцип "пам'ятай про смерть" вважається найпрегнантнішим у плані прозрінь. У психотерапії невиліковних хворих прийняття неминучої та швидкої смерті часто буває каталізатором стрімкого особистісного росту. Тепер це наш принцип та наш заклик до росту.

Ми живемо у крихкому світі. Тендітним життям. І все, що є навколо, дзвенить однією тонкою кришталевою нотою любові.

Джерело.

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