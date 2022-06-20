50 оттенков национализма. Почему глобализации пришел конец

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Напомню, что глобализация изначально была хитрой и невероятно эффективной взяткой: после Второй мировой войны США предложили другим государствам нечто прежде невозможное – свой флот, а точнее – охраняемый доступ к любым рынкам, включая собственный (крупнейший на планете), производителям и морским путям, что позволило всем торговать со всеми и производить вещи по иным, более выгодным ценам. Все это в обмен на то, что эти государства примкнут к США в борьбе с СССР. Иными словами, Америка успешно купила союзников, используя свои экономические и военные возможности.

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План сработал: СССР развалился, США стали гегемоном, и мы очутились в мире рыночной взаимозависимости, когда Германии нужна Россия, чтобы не замерзнуть, Африке – украинская пшеница, а компании Apple – китайский рабочий. Все встроились во всех.

И вот сегодня мы в этой вилке; делаем вид, что не понимаем, почему Украина не получает от своих западных партнеров своевременных количеств дальнобойных орудий.

Произошла глобализация капитализма и противоречий данной экономической модели, которая неизменно ведет к череде усиливающихся рецессий и имперской войне. Речь сейчас не о том, как относиться к такому порядку и какова человеческая цена возможности аутсорсить свое производство копеечным рабыням в Бангладеш. Речь о том, что конкретная форма порядка уходит в прошлое под воздействием трех трендов: деглобализации, глобального потепления и стремительного старения человечества. Уходит и оставляет нам в наследство свое дитя – антиутопию очередных чудовищ, которые ждут нас по ту сторону имперской воронки.

Чего не понимают пропутинские олухи, которые мыслят цитатами из советских книжек времен холодной войны и радостно пишут о конце возникшего по ее итогам однополярного мира, мол, "выкуси, Америка, не быть тебе мировым полицейским", так это того, что в самой Америке, во-первых, царит дух национализма, который бежит из Афганистана и от других более не нужных ему и слишком затратных партнеров.

Во-вторых, США, в отличие от России и остального мира, которому они толкнули свою глобальную экономическую систему, сами в нее не влезли. Только 11% американского ВВП – это экспорт.

Треть из этого – нефть. 2/3 американского торгового портфолио находятся в Западном полушарии. Главной мировой валютой остается доллар. Американская экономика – самая большая, обособленная и безопасная.

Короче говоря, США обыграли всех, продав миру глобализацию с красивой надстройкой из сладких либеральных мелодий, являясь при этом империей экономических националистов. По ряду географических, демографических и экономических причин Америка находится сегодня в куда более выгодном положении, чем Россия, Китай и Европа, чтобы пережить грядущий шторм и снять с него и всех нас сливки.

Я это к тому, что ни у путинистов, которые думают, что у их тухлого лаптя есть светлое будущее и Америка вот-вот падет, ни у тех, кто рассчитывает на помощь "мирового полицейского" из ХХ века, поводов для радости нет. Все хуже, чем кажется, и многие просто смотрят на новую игру в старые очки.

Вопрос не в том, как более хитрая империя задушит тупых кремлевских ублюдков и после этого насладится зрелищем китайского заката, а в том, когда, и кто из нас до этого доживет.

Другой вопрос касается необходимости противопоставить всем этим мрачным перспективам альтернативу, в которой хотелось бы жить, и которая была бы живой, а не набором идентичностей, цитат и восклицаний из мира, которого нет.

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