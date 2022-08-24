Просчет Путина. Почему Украину не победить

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Наш враг думает, что страна – это лишь технология, а флаг, язык, идеология – это простое переодевание. Сталин измерял силу веры в количестве дивизий, а Путин измеряет количеством ракет.

Наш враг думает, что власть назначается кем-то, что символы рисуются властью, а вера служит кому-то во власти. Так жили в развалившемся СССР.

Наш враг думает, что страх сильнее достоинства, потому что сломать кости легче, чем убеждения. Так воспитывали в КГБ самого Путина.

Но Независимость — это та сила, которая без каких-либо приказов и призывов вывела сотни тысяч в очереди военкоматов, и десятки миллионов — на обеспечение этой борьбы.

Независимость — это та сила, которая мотивирует людей с бутылками с зажигательной смесью атаковать танковые колонны, и с автоматами держать окопы под ураганным огнем.

Независимость — это та сила, которая заставляет работать, несмотря на бомбардировки, и платить налоги своей стране.

Потому что Независимость — это самостоятельность и ответственность.

Вера в себя, вера в живущих рядом — это выбор будущего. Есть риск, что будущее будет смертельно опасно, но гораздо больший риск, что твое будущее не будет зависеть от тебя.

Но это не о нас, мы свою волю не изменим. И мы, украинцы, построим страну, достойную доверия тех, кто отдал за нее свою жизнь, достойную детей и родителей погибших героев. Страну, которую мы усовершенствуем на тех же принципах, которые заставляют нас идти в бой. С Днем Независимости!

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