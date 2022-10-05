Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Белую Церковь. Чем и как может ответить Украина

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Эти иранские дроны-камикадзе Shahed-136 пролетели сотни километров и ударили по объекту в нашем глубоком тылу. Именно наличие ракет, способных поражать наш глубокий тыл, было и остается одним из существенных преимуществ РФ в войне с нами. А теперь оказывается, что примитивные дроны с двигателями внутреннего сгорания могут делать практически ту же работу, что и эти расхваленные крылатые ракеты.

И (оказывается!) никто нам, Украине, не мешал создать такие же дроны в тысячных количествах и бить за сотни и тысячи километров в российском тылу.

Представьте, сколько эшелонов с бронетехникой, сколько лагерей и казарм с личным составом мы могли бы уничтожить на дальних подходах, чтобы не пришли сюда? Сколько жертв среди нашей армии и среди мирного населения мы могли бы избежать, если бы ликвидировали в первый же день войны максимум российских войск?

А они тогда ничем не отличались от цели, по которой сегодня ударили в Белой Церкви дронами-камикадзе Shahed-136.

Почему Иран, страна под жесткими внешними санкциями и внутренней религиозной диктатурой, смог создать такое оружие, а мы, одна из самых айтишных стран мира, открытая Западу – не смогла?

Я дважды встречался с предыдущим президентом, говорил и конкретные и абстрактные вещи о необходимости развития отрасли беспилотников в армии. Я встречался с разработчиками и предлагал создать ударный беспилотник, чтобы поражать военные цели в Крыму. Я хотел демонстративно это сделать, взяв политическую ответственность на себя – чтобы показать, что это грозное оружие, способное радикально уменьшить наш дисбаланс сил с агрессором, сбить его надменность.

Естественно, что на меня смотрели, как на сумасшедшего. Нет, для отечественных разработчиков это не было сложно. Просто это никому не требовалось, а для самих разработчиков это был риск больших неприятностей от власти.

Собственно, и сейчас в Украине разработка ударных БПЛА частными компаниями запрещена. В стране, стоящей на грани своего существования, и государственная оборонка которой на 95% состоит из импотенции и коррупции, обычным гражданам запрещено разрабатывать оружие.

Целые отделы в спецслужбах и органах правопорядка получают зарплаты из наших средств – за то, что они следят, чтобы никто из рядовых украинцев не мог заниматься разработкой оружия для защиты страны.

Конечно, оружие все же разрабатывают — но полулегально и только те, у кого блат в ГУР-СБУ-ССО. И властвует над всем этим странная атмосфера: недостаточно кооперации, зато много ревности. Мало открытости к своим же собратьям, много коммерческого и узкого корпоративного интереса.

Я трачу свое почти несуществующее свободное время на разработки и на то, чтобы максимально делиться опытом с другими. К сожалению, так поступают далеко не все, и чем ближе к официальным статусам разработчик, тем меньше он сотрудничает с другими.

Между тем наши, украинские дроны — лучше, современнее иранских. Ярость, ярость чувствую я к россиянам, но не только к ним.

Остается только стиснуть зубы, попрошайничать у читателей копейки, у командиров — свободные часы. Долбить скалу без надежды на быстрый результат и благодарность.

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