Паспарту и Торпеда. История о настоящей фронтовой дружбе, или кто держит оборону Бахмута

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Мы сидим в окопе во время минометных обстрелов, говорим о разном. Вдруг спрашиваю у них.

– Чуваки, вот какая ваша мотивация? Почему пришли служить?

Пожимают плечами. Переглядываются друг с другом. Один из них стыдливо говорит:

– Как сказать… Мы просто защищаем свой дом.

В Бахмуте они с первого дня войны, потому что сами из этого города. И уже несколько месяцев на крайнем передке – это там, где врага можешь увидеть без бинокля. Поэтому оружие постоянно должно быть заряжено.

Артем и Даня вместе отслужили срочную службу в армии. Вместе планировали работать в МЧС. И вместе пошли в первый день войны в свой военкомат.

Ребята многое пережили вместе. Даня уже несколько раз выкапывал Артема из-под земли, после того как снаряд танка засыпал землей окоп. Замечаю, если они в разных окопах, после каждого взрыва пытаются найти глазами друг друга или зовут ​​по голосу.

Это история о солдатах, которые на войне становятся более чем братьями. История о тех, на ком каждую минуту держится оборона города Бахмута.

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