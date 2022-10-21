Паспарту и Торпеда. История о настоящей фронтовой дружбе, или кто держит оборону Бахмута
"Даня уже несколько раз выкапывал Артема из-под земли после того, как снаряд танка засыпал землей окоп. Это история о солдатах, которые на войне становятся более чем братьями". Мнение.
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Мы сидим в окопе во время минометных обстрелов, говорим о разном. Вдруг спрашиваю у них.
– Чуваки, вот какая ваша мотивация? Почему пришли служить?
Пожимают плечами. Переглядываются друг с другом. Один из них стыдливо говорит:
– Как сказать… Мы просто защищаем свой дом.
В Бахмуте они с первого дня войны, потому что сами из этого города. И уже несколько месяцев на крайнем передке – это там, где врага можешь увидеть без бинокля. Поэтому оружие постоянно должно быть заряжено.
Артем и Даня вместе отслужили срочную службу в армии. Вместе планировали работать в МЧС. И вместе пошли в первый день войны в свой военкомат.
Ребята многое пережили вместе. Даня уже несколько раз выкапывал Артема из-под земли, после того как снаряд танка засыпал землей окоп. Замечаю, если они в разных окопах, после каждого взрыва пытаются найти глазами друг друга или зовут по голосу.
Это история о солдатах, которые на войне становятся более чем братьями. История о тех, на ком каждую минуту держится оборона города Бахмута.Важно