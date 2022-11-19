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Угледар. Почему здесь нет плановых отключений электричества

“Отрывные календари на местных кухнях оставили в покое с середины марта. Тогда какая-то сила заставила большую часть людей быстро, оставляя недопакованные вещи, покинуть этот город, чтобы до сих пор не вернуться”. Мнение.

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
eye 139
угледар, дом, обстрел
Фото: Национальная полиция | Российская армия обстреливает жилые дома в Угледаре
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В Угледаре нет плановых отключений, как и аварийных. Проблемы с электричеством отсутствуют, потому что электричества здесь давно нет. О нем просто не вспоминаешь, потому что электроэнергия здесь — максимально абстрактное, теоретическое понятие; воспоминание о другом мире, которое осталось навсегда в прошлом.

Я даже рассчитал примерно, насколько давно. Отрывные календари на местных кухнях оставили в покое с середины марта. Тогда какая-то сила заставила большую часть людей быстро, оставляя недопакованные вещи, покинуть этот город, чтобы до сих пор не вернуться. Наверное, это та сила, которая наделала столько дыр и трещин в стеклопакетах, которая узором оспы порисовала стены многоэтажек. Люди убежали отсюда, оставляя все, кроме самого ценного, а потом зашли мы, жители стальных дождей.

Окно, Угледар, обстрел Fullscreen
Разбитое окно многоэтажки в Угледаре
Фото: Facebook Игорь Луценко

***

Когда я впервые летом заехал сюда, мне эти несколько кварталов классического города среди степи (прихоть советской планировки) показались очень похожими на родную Борщаговку, где я вырос.

После месяцев скитаний по окопам под Бахмутом и Лисичанском заехать в район каменных девяти- и пятиэтажек мне, выросшему в таких же точно дворах, — было все равно, что рыбе, выброшенной на берег, вернуться в воду.

Я чувствовал защиту и уют, несмотря на артобстрелы. Укрываться в бетонных лабиринтах гораздо лучше, чем в зелени, которая если и закрывает, то не защищает.

А еще грозная темнота огромных панельных домов напоминала новый год. На Борщаговке регулярно в новогоднюю ночь кварталы не выдерживали нагрузки и гасли, и это оставило в моей детской памяти крепкий след.

И еще из той же памяти возникли воспоминания, как на Борщаге мы зимними вечерами сбивались детьми в стаи, носились хищно по кварталам и устраивали разные пакости, иногда жестокие. Кто сказал, что детство — это лишь нежные воспоминания?

***

Город. Темнота, периодические взрывы и движение невидимых людей. Где-то рядом от нас работают танки или пушки, шипят ракеты птуристов, звучат дроны в небесах.

Звуки очень резкие, советские панельки резонируют и усиливают их, возвышаются в ночное небо темными глыбами, зловеще. Зловещие дома уютны мне; как и много лет назад, я играю между ними в игру; разница с детством — в том, что в ту игру теперь играют все.

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