Тем, для кого ситуация под Соледаром стала сюрпризом

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Когда недавно вышла известная статья Главнокомандующего ВСУ, то она вызвала оживленную реакцию в обществе. Но эту реакцию вызвала лишь констатация понятных вещей: враг планирует и дальше наступать. Планирует и для этого приступил к мобилизации и будет ее продолжать.

Смешно выглядят те, кто до сих пор рассказывает о "войне Путина". Российский диктатор ее начал, но ведет ее с активным участием всего своего народа, и народ, что характерно, готов идти умирать и убивать ради цели уничтожить Украину. Пусть эта цель усердно камуфлируется, но все равно она совершенно ясна. Они хотят завоевать и уничтожить Украину. цибиком и полностью. И готовы за это умирать.

Поэтому нужно быть готовыми к новым "мясным валам", которые будут накатываться на позиции ВСУ.

Те, для кого ситуация под Соледаром стала сюрпризом, должны просто посмотреть сводки за последнее полугодие, и вы увидите, что этот "мясной вал" двигался на этот город не один день, не одну неделю, не один месяц.

Понятно, что Украина не может противостоять агрессору таким образом, какой московиты выбрали для себя. Значит, нужно ломать эти "волны" за счет оснащения, подходов, подготовки.

Не зря в Бахмуте недавно был генерал Сырский, известный на протяжении последней войны руководством несколькими операциями, которые в будущем будут изучать как образцы мастерства: от обороны Киева и до "Харьковской офензивы". Появление Сырского свидетельствует о значимости направления для военного руководства и понимании всех угроз и вызовов. В конце концов планы россиян не реализовались: прорыв украинской обороны они так и не осуществили, оцепление не провели, ВСУ сохранили контролируемость и организованность, сохраняют оборону на ключевом направлении. И это то, что должен признать каждый объективный зритель.

Но проблема нашествия "мобилизованных вредителей" никуда не делась. И это активизирует вопрос к цивилизованному миру о масштабах поддержки Украины. Кто-то недавно носился с идеями, что "завтра можно будет договориться", что "режим Путина изменится", что "не надо закрывать окна возможностей" и "не нужна эскалация". Но в итоге российский агрессор только вынашивает новые масштабные планы продления агрессии. Отказ Украине в танках или ракетах не только не ограничивает эскалацию, но, как видим, способствует дальнейшей эскалации.

Народ-террорист, известный под кодовым наименованием россияне, мечтает только об убийствах украинцев. Это факт. Ответ на этот факт может быть только военный. ВСУ неоднократно доказывали свою способность решать задачи любой сложности, но мир, претендующий на статус цивилизованного, должен им в этом помочь. Уговоры и убеждения народа-треориста не сработают, и не надо им оставлять "окна возможностей", потому что из этих окон очень сильно воняет.

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