Победа не все спишет. Кто будет отвечать за гибель наших бойцов

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Наши отдельные части, где мобилизованных готовят три месяца и подбирают и сращивают командиров, демонстрируют боеспособность. Но почему даже через год после начала полномасштабного вторжения России есть нередкие случаи, когда на фронт отправляют граждан Украины всего после недели подготовки, когда направляют части, где до сих пор используют сборные роты, потому что нет боеспособных штатных?

На словах у нас будто бы берегут людей, а на деле… Беречь солдат — это значит их качественно готовить и управлять ими. Но этого не делается.

Неужели непонятно, что придется отвечать после победы перед родственниками, детьми, друзьями, собратьями погибших? Победа не все спишет. Никому не спишет. Есть много видео трагедий, которые не будут забыты.

Как можно спокойно спать, если не делается все возможное для анализа боевого опыта, обучения на конкретных боевых примерах видео, когда ошибки повторяются? Как можно до сих пор не определить нормативно и даже законодательно минимально необходимую индивидуальную и групповую подготовку? Как можно назначать мобилизованных людей на должности, которым они не отвечают по специальности, и не использовать по назначению квалифицированных бойцов?

Сколько смертей нужно, чтобы руководители начали делать элементарные выводы?

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