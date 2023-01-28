Надо ли Украине вступать в Евросоюз?

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Итак, есть два важных пункта:

Первый: имеет ли сам Евросоюз перспективы в том виде, в котором он сейчас существует, как с учетом, так и без учета вступления в него Украины?

имеет ли сам Евросоюз перспективы в том виде, в котором он сейчас существует, как с учетом, так и без учета вступления в него Украины? Второй: становится ли Украина сильнее, а ее экономика конкурентоспособнее и эффективнее в составе или вне Евросоюза.

Так вот, ответ на это вопрос, ранее для многих казавшийся очевидным, сейчас имеет одну проблему. Точнее новый фактор: угроза с Востока. Этот фактор, существовавший (я в этом уверен) задолго до начала полномасштабной агрессии России в феврале прошлого года, сейчас разделил мир на "до" и "после".

Мир "до февраля 2022 года" допускал существование Евросоюза как экспериментальной геоэкономической губки, всасывающей в себя экономики сначала Западной, а затем Восточной Европы. Эксперимент в определенном смысле удался, но многие на Западе так и не смогли признать тот факт, что его жизнеспособность зависит от геополитический среды и что по мере разрастания границ самого эксперимента и, что самое главное, по мере изменения этой среды, эксперимент следует переосмыслить и все созданные в его рамках конструкции подвергнуть апгрейду.

Ничего этого не было сделано ни во время долгового кризиса, охватившего Грецию, а затем другие страны Европы в 2010-2013, ни после Брексита Великобритании в 2016-2020, ни сейчас, после февраля 2022, когда стала очевидной деструктивная роль правительств одних стран (например, Венгрии) и разная степень вовлеченности и заинтересованности других стран (например, при сравнении позиции стран Восточной и Западной Европы) в зависимости от того, насколько близко они расположены к границам Украины и какие исторические корни связывают их с текущими притязаниями Москвы.

В ситуации, когда существуют очень разные взгляды на очень острый вопрос, Евросоюз больше не может существовать как исключительно геоэкономический проект. А этот "очень острый вопрос" — это угроза с Востока, которая, (я еще раз это подчеркиваю!) всегда существовала, но до недавнего времени не была в такой степени высока и настолько очевидна. Она никуда не денется ни в случае временного затишья, перемирия, к которому сейчас так стремятся в Кремле, чтобы через некоторое время двинуть на запад с новыми силами, ни в случае полного поражения РФ в войне против Украины, после чего, как многие прогнозируют, Россия может свалиться во внутренний кризис, гражданскую войну и дальнейший распад.

Угроза с Востока на долгие десятилетия никуда не денется. Никто не знает точно, сколько продлится фактор этой угрозы. Я бы с очень высокой долей вероятности отвел ему ближайшие 10-20 лет. А, возможно, гораздо, гораздо дольше.

В этих условиях Евросоюз в том виде, в котором существует, не способен выстроить систему безопасности, адекватную фактору угрозы. Страны востока будут тянуть одеяло в одну сторону, в то время как страны запада и юга — совсем в другую, постоянно тормозя или снижая степень важности задач, а также внедряемых и финансируемых ими механизмов военной и экономической безопасности. Опять же: разная степень вовлеченности определяется разной удаленностью от источника угрозы. Это без обид. И это не столько даже вопрос отдельных политиков, сколько коллективного подсознания их избирателей: например, для француза война идет, но очень далеко, хрен знает где; а для поляка — буквально рядом. А ведь помимо этого в каждой стране хватает других проблем: инфляция, пенсии, безработица и т. д.

В мире "после февраля 2022 года" развитие Евросоюза как геоэкономического проекта становится невозможным. Единственным условием его дальнейшего развития и существования становится трансформация из геоэкономического в геополитический проект. Иными словами Евросоюз должен стать федераций. А если простыми словами: должен быть не экономическим альянсом европейских государств, а сам стать государством со всеми необходимыми органами федерального правительства и высокой степенью автономии входящих в его состав субъектов федерации.

Тогда и только тогда риски и угрозы, исходящие с востока, получат адекватный ответ, балансирующий интересы всех стран ("штатов"), независимо от их близости или удаленности от восточной границы. Боюсь, что НАТО не решает и не сможет решить эти задачи, т. к. это хоть и оборонный альянс, основанный на принципах коллективной безопасности, но он предполагает в первую очередь ответ на риски второго, т. е. стратегического уровня, уравнивающего в отношении к угрозе всех его членов, в то время как нестратегические угрозы всегда будут рассматриваться разными участниками альянса в зависимости от удаленности их страны от зоны риска или источника угрозы. Это уже проверено в 2022 году, как и реакция стран в рамках Евросоюза: сейчас НАТО и ЕС — это не одно целое, а лоскутное одеяло, натянутое на географию Европы и Северной Америки.

Итак, Евросоюз как федерация — это крайне выгодная и желаемая цель для Украины. Если этого не произойдет, то Украине следует все равно двигаться в сторону интеграции, но несколько иным образом. Ключевой вопрос — это фактор безопасности и полная перестройка экономики для выживания в условиях постоянной угрозы с востока. Вступление Украины в Евросоюз в его сегодняшнем виде я не отбрасываю, но считаю, что это не решит проблему угрозы с востока.

Самым эффективным решением — при отсутствии членства Украины в ЕС, равно как и в случае членства, но в составе Евросоюза как недогосударства, коим он сейчас и является — было бы создание нового геополитического субъекта на востоке Европы, объединяющего Латвию, Эстонию, Литву, Польшу и Украину. На первом этапе это могла бы быть конфедерация, которая свяжет страны балтийского и черноморского регионов и создаст надежный пояс безопасности в Европе.

Кстати, новая конфедерация могла бы с таким же успехом быть оболочкой для входа, в составе которого Украина была бы членом Евросоюза (если он остается на какое-то время геоэкономическим проектом) и НАТО, как необходимого в стратегическом смысле элемента коллективной безопасности. Не настаиваю на исключительности описанного подхода и понимаю, что в данной проблеме масса вопросов для открытой дискуссии, но мне это видится примерно так.

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