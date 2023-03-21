Личные границы: как девочка со скакалкой не поделила двор с пенсионеркой в Ивано-Франковске

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От редакции: в Ивано-Франковске 19-летняя Лиза прыгала на скакалке у подъезда дома. Туда же пришла и села на скамью местная пожилая женщина. Она потребовала, чтобы девушка перестала прыгать у нее "перед глазами" или ушла в другое место, обозвав девушку "соплячкой" и "гов*ом".

С точки зрения "морали" и та и другая принадлежат к группам с декларируемыми эксклюзивными правами (молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет, извините, вырвалось). И вот есть мы, наблюдатели, которые пытаются нащупать основания, по которым этот конфликт интересов должен быть решен (должен — в смысле желателен).

Основания выдвигаются такие. Девочка пришла первая, значит, пространство должно принадлежать ей. А женщина пусть отсядет туда, где ей тихо.

Или. Женщина — старше, а старших нужно уважать. Девочка должна уступить незамедлительно. Показательно, что школа присоединилась к этой трактовке конфликта. Институт, призванный защищать детей, защищает никаких не детей. Тоже нам, новость.

Или. Конфликт поколений должен решаться в пользу молодых. Старики свое отжили, пусть не мешают теперь.

Или. Девочка говорила вежливо, а женщина начала по беспределу оскорблять. А кто достойно себя ведет, тот и прав.

Как мы видим, в моральной плоскости единственного правильного решения нет и быть не может. То есть можно, конечно, как-то договориться о привилегиях — молодым или старым, коренным или переселившимся, мужчинам или женщинам, таким или сяким — и не мучиться больше сложными вопросами.

А можно просто признать, что конфликты интересов неизбежны и что публичные пространства — на то и публичные, что принадлежат всем в равной мере, и в будущем их нужно продумывать для удобства людей с разными потребностями и интересами. Но то — для урбанистов.

А с психологической точки зрения конфликт вокруг скакалки — это, в первую очередь, конфликт двух людей. Это эпизод их жизней, это их встреча и их ответственность. Встреча, спор, договоренность, другие совместные активности — это то, что происходит в публичных пространствах, то, что делает их "пространством", а не просто инфраструктурным объектом.

У девочки оказались на удивление стойкие границы. Она, судя по всему, вполне способна выдерживать шитсторм из оскорблений, манипуляций и силового давления.

А для женщины личные границы — похоже, роскошь и неведома зверушка. Она, можно представить, всю жизнь прожила девочкой для битья, и вот, наконец, ее последний щит, ее крепость и индульгенция — возраст. Теперь это ее все должны уважать и прогибаться, а она никому ничего не должна.

Самоуважение — это основа и здоровой психики, и здорового общества. В котором любой человек — человек. Участник публичного пространства. Не эксклюзивно, за особые заслуги, а инклюзивно, по праву рождения.

Девочка со скакалкой, достигнув возраста своей оппонентки, подобные конфликты будет решать иначе. С уважением к себе и другому человеческому существу, с пониманием границ и ответственности каждого. Я надеюсь, у нее получится не упустить из рук свою "скакалку", пронести ее через всю жизнь, стать той, кем она хочет. В конце концов, за это и война.

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