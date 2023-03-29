Круговая порука мажет, как копоть. Выводы из истории про изнасилование на Закарпатье

"Если нарисовать карту "кумовских связей" Украины, вы будете поражены, насколько политика у нас связана со специфическим бизнесом и преступным миром. Эту сеть и нужно рассекать". Мнение.

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"Если кто-нибудь украдет, однако его жена и дети не будут знать об этом, пусть он уплатит штраф 60 шиллингов.

Если же он украл с ведома всех своих домашних, они все должны перейти в рабство" .

("Законы Инэ", между 688 и 695 годами).

Англо-саксы в Британии, "немецкая закваска" наций.

Обратите внимание на дату — более 1300 лет тому назад.

Именно так, Европа в своем культурном коде боролась с родо-племенной круговой порукой, которая и является глубинной "подложкой коррупции".

Европа "выжигала" эту биологическую глубинную суть истории сотни лет, переформатируя биологическую предопределенность на уровне рефлексов.

В Украине семейное "прикрытие"преступлений родственников всегда воспринималось как оправдательное, а не отягчающее обстоятельство.

Важную тему "глубинной Украины" затронул Юрий Романенко по поводу "насильников из Воловца".

В своем недавнем посте он написал:

Насильники из Воловца как зеркало "глубинной Украины"

Изначально насильникам инкриминировали статью 152 часть 3, а по факту дали 153 часть 3.

За то, что можно силой затащить девочку в погреб, избивать, изнасиловать, включая руками, заснять все на телефон и опубликовать в школьном паблике, семьи насильников заплатили аж 60 тыс гривен.

Это дело — яркий пример того, как устроена "глубинная Украина".

Круговая порука везде.

Министерство образования стоит уволить учителей, которые подписали этот позор, дав положительные характеристикии насильникам. Как такие учителя могут учить?

Написали потому, что мать одного из насильников секретарь совета ОТГ? Или потому что родственник работает в Киевской прокуратуре? Или потому что отец близнецов имел отношение к лесозаготовкам?

Про судью я даже не говорю. Относительно нее долго быть проведено расследование. Это же касается и прокуроров. Там все кодло нужно разгонять и сажать.

Не за такую Украину умирают солдаты под Бахмутом.

Такая Украина должна сгореть вместе с этими беспринципными моральными уродами.

В новой Украине учителя должны учить главному — что такое хорошо и что такое плохо. Уж если родители не способны научить.

А 60 тыс гривен — это стоимость всего этого кодла в Закарпатье.

Где одни неспособны учить, другие наказывать, третьи судить, четвертые управлять, а все вместе это основа той прогнившей насквозь государственной системы.

Щадить этих уродов не нужно. Наших детей они никогда не пощадят. Более того, освобождение этих уродов от наказания потом приводит их в кресла судей, прокуроров и сбушников.

И несправедливость воспроизводится вновь и вновь.

Именно эти люди и есть шанс для русского мира поднять голову. Они его опора, причем опора способная легко прочитать патриотический стишок в вышиваночке. Двуличие — их суть. И такими же двуличными они растят своих детей. Просто позорище".

Но как трансформировать "глубинную Украину", о которой написал Юрий Романенко?

Это такая же трудная задача, как и трансформация "глубинного народа" в работах Хосе Ортеги-и-Гассета.

На мой взгляд, необходимо бороться с "родовой" подложкой коррупции как с сетевым, глубинным явлением.

Заметьте, что именно родо-племенные в своем базовом коде нации, являются наиболее коррупционными.

Африка, некоторые страны Азии, Украина, Балканы, Россия.

Все примеры наций с "загадочной душой".

Нам нужен свой аналог "законов Инэ". Закон о кумовстве — блокирование кумовских вертикальных и горизонтальных скрытых общественных связей.

Если нарисовать карту "кумовских связей" Украины, вы будете поражены, насколько политика у нас связана со специфическим бизнесом и преступным миром.

Эту сеть и нужно рассекать.

Кроме того, нужна "наследственная ответственность".

Двигатель коррупции в Украине — это родовая забота о будущих поколениях. Заработать "для детей и внуков".

Коррупционеры — люди, прошедшие непростые детство и молодость. Они хотят изобилия для своих потомков.

Знаете, почему в Чили была реализована одна из самых успешных пенсионных реформ?

Негосударственные накопительные пенсионные фонды на коррумпированном континенте? Почему эти деньги деньги не украли?

В Чили была введена наследственная ответственность управителей накопительными пенсионными фондами.

До третьего поколения, дети и внуки. Для потомков уже не заработаешь, наоборот, твое воровство станет для детей пожизненной ношей и проклятием.

Нас восхищает динамика борьбы с коррупцией в Южной Корее, где президенту объявляют импичмент за подозрение в коррупционном деянии на 5 млн дол (смешная сумма для Украины).

Но как возникла эта антикоррупционная система?

Президент Чон Ду Хван был отправлен в отставку: его семью подозревали в коррупции.

23 ноября 1988 года бывший президент был вынужден уйти в буддийский монастырь Пэктамса, где провел два года.

Затем Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.

Его семья должна выплатить государству компенсацию в размере 370 миллионов долларов, украденных из бюджета страны.

Этот долг его семья выплачивает до сих пор.

Украине нужен не только "закон о кумовстве" по аналогии с законами "о крестных отцах" в Италии и "воров в законе" в Грузии: необходимо найти ключ к нашей сетевой модели коррупции.

Но кроме этого, нужна норма о "наследственной ответственности" детей и внуков коррупционеров. До третьего колена.

Таким образом, можно обрубить вертикальные коррупционные связи.

Но нужно бороться и с горизонтальными связями.

Интересный опыт Мухаммада Юнуса, бангладешского банкира, получившего Нобелевскую премию мира в 2006 году за усилия по созданию экономического и социального развития снизу.

Он основал Grameen Bank — лидер микрофинансирования и микрокредитования населения.

Но каким образом он добился высокого уровня погашения микрокредитов, которые у нас являются самыми проблемными, если оценивать по уровню невозвратов?

Солидарная ответственность членов семьи за кредит, взятый их родственником. То есть сами приведут в банк незадачливого заемщика и заставят заплатить.

Имущественная и финансовая ответственность коррупционеров в Украине должна распространятся на членов их семьи: братьев, сестер, родителей.

А то у нас некоторые "мамы" обладают состояниями на сотни миллионов долларов.

Плюс в обществе нужно снижать толерантность к коррупции.

Несмотря на сложившийся стереотип о якобы невосприятии украинцами коррупции, это неправда.

Ненависть к коррупции у нас формируется вследствие недоступности оной для широких масс.

Но каждый хочет "иметь кума", который, например, может "достать водительские права" или "порешать" в случае ДТП.

Как сказал мне один таксист: "и я бы брал, если бы пришел к власти". И после этого начал клясть "барыг у власти".

Такую нулевую толерантность к коррупции не сформируют грантовые организации, которые сами являются инструментом международной коррупции.

Ее нужно формировать с детского сада, со школы, на уровне явлений культуры: книги, фильмы, публичные примеры некоррупционной успешности и т.д.

Ну и модель неизбирательности правосудия и неотвратимости наказания.

И тогда "синдром Воловца" останется в прошлом, как и системная коррупция.

Жесткие, даже можно сказать, жестокие меры, но политическая гомеопатия здесь уже не поможет.

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